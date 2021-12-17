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19歲的他控制不了生理衝動 猥褻女大生獲緩刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

19歲的廖姓青年，透過交友軟體認識女大學生小麗（化名），去年騎機車載她採買課業材料後，載她到他的住處，強行撫摸她的胸部數分鐘，經小麗報警處理，廖坦承犯行，法官以廖與被害人達成調解，賠償被害人8萬5000元，獲得被害人原諒，台中地院依強制猥褻罪判他6月，緩刑3年，並罰他向公庫支付5萬元。

合議庭審酌，廖姓青年無前科，犯案時未滿20歲，竟因未能控制自身生理衝動，為滿足個人情慾，違反被害人意願而為猥褻行為；惟考量他年輕氣盛，自律精神養成猶嫌未及，考量他犯罪後坦認犯行，並已與被害人成立調解，賠償被害人新台幣8萬5000元，小麗當庭表示同意法官給予他緩刑，因此宣告緩刑3年。

判決書指出，廖姓青年於去年5月2日透過交友軟體認識小麗後，雙方使用LINE通訊軟體連繫。他於同月5日以搭載小麗採買課業所需材料為由，騎機車至小麗就讀的大學搭載她，他藉故表示疲累欲回家休息，遂將小麗帶回他的住處房間。

小麗躺在床上使用手機，廖上床躺在她身旁，未經她同意，即突然將手伸入她的衣服隔著內衣撫摸她胸部，且不顧她出聲拒絕、抗拒及閃躲，仍強行持續撫摸她胸部數分鐘。事後，廖將她載往他住處附近公車站，由小麗自行搭車返家。同月6日小麗與學校老師聊天時說出此事，經報警處理。

19歲廖姓青年騎機車載女大學生至他住處，強行撫摸她胸部數分鐘，經被害人報警處理。法官以廖與被害人達成調解，賠償被害人8萬5000元，依強制猥褻罪將他6月，緩刑3年，並罰他向公庫支付5萬元。圖／本報資料照
19歲廖姓青年騎機車載女大學生至他住處，強行撫摸她胸部數分鐘，經被害人報警處理。法官以廖與被害人達成調解，賠償被害人8萬5000元，依強制猥褻罪將他6月，緩刑3年，並罰他向公庫支付5萬元。圖／本報資料照

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