五股ATM搶案疑是內神通外鬼 保全收押禁見

新北市五股區偏遠超商14日下午發生ATM強盜案，以21歲劉男為主的三人疑與保全同謀，前後只花2分鐘就搶得124萬元逃逸，檢警隔日拘提蔡姓保全到案，檢方向法院聲請羈押禁見，法院諭知收押禁見。

劉男15日由法院裁定收押禁見；林男諭知3萬交保，項姓少年交由新北地院少年法庭審理，裁定收容。

據了解，涉案19歲蔡姓保全與劉嫌彼此是10多年舊友，上月蔡姓保全通過面試，上班首日便疑將每日運鈔路線告知劉姓主嫌，雙方多次以通訊軟體聯繫策劃，最後選定五股這家人煙稀少的超商下手。

3人聯手蔡姓保全在2分鐘內聯手搶走124萬，警方當晚便在三峽地區將劉男在內等3人拘提到案，並查出蔡姓保全也涉案，隔日將他拘提到案，他沒否認，還說「我就是想要犯一次案」。