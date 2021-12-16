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遭追討溢領退職金163萬多元 胡志強興訟敗訴

中央社 / 台北16日電

前台中市長胡志強退職後，遭考試院銓敘部追討溢領退職金163萬多元，胡志強不服興訟。台北高等行政法院今天認定考試院銓敘部所做原處分無誤，判胡志強敗訴，可上訴。

依據法院公布的判決書指出，公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例（社團年資處理條例），外界俗稱「黨職併公職條例」於民國106年5月10日公布施行；條例第5條規定，溢領退離給與者，應自條例施行後「一年內」，令領受人或其經採認的社團專職年資所屬社團返還。

各行政法院就此「一年內」的規定，認有法律歧異而提交大法庭統一見解，最高行政法院大法庭10月1日裁定「一年內」規定是屬「訓示規定」，並非請求權時效已消滅，政府機關仍有權追償。

本件起於，考試院銓敘部以「黨職併公職條例」第5條規定，於107年5月11日做出原處分，請胡志強於同年8月10日前，繳還已支領社團專職人員年資退離給與163萬9777元；胡志強不服提起行政訴訟。

台北高等行政法院以日前出爐的大法庭見解，審酌本件考試院銓敘部仍有權追償，胡志強為外交部退職政務人員，後來受聘擔任國立中山大學副教授，又借調至世盟及亞盟服務。

法院認為，原處分請胡志強繳還已支領社團專職人員年資退離給與163萬9777元，並無違誤，判胡志強敗訴。可上訴。

台中市前市長胡志強。聯合報記者季相儒／攝影
台中市前市長胡志強。聯合報記者季相儒／攝影

胡志強 考試院 中山大學

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