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爆女會計3年A1800萬 台北律師公會：已追回640萬

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爆內鬼女會計3年吞1800萬 台北律師公會：已追回640萬

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

台北律師公會李姓女會計，被控藉由處理公會現金調撥業務之便，每年偷偷挪用600萬元，4年內累計侵吞1800萬元。示意圖／ingimage
台北律師公會李姓女會計，被控藉由處理公會現金調撥業務之便，每年偷偷挪用600萬元，4年內累計侵吞1800萬元。示意圖／ingimage

台北律師公會一名李姓女會計，趁負責處理現金調撥業務，至少從2017年起，趁領活動款項之際，每年挪用逾600萬元，直到去年已累積侵占逾1800萬元，今遭追加起訴。台北律師公會今發表聲明，經求償，李女已先行繳回640萬元。

台北律師公會說明全文如下：

有關本會秘書處前會計人員涉犯業務侵占等罪嫌乙事，茲說明如下：

一、 查該員於民國（下同）110年1月13日遭解僱前，任職於本會秘書處擔任會計人員。該員利用職務上經手本會金融帳戶款項調撥之便，將經手之款項侵吞入己，並竄改本會帳簿資料以掩飾犯行。

二、 本會理監事於109年8月間就任，於同年12月25日察知上開情事，經委請會計師協力進行內部調查後，於110年1月13日解雇該員，嗣並即對該員提出刑事告訴並進行假扣押強制執行在案。

該員經本會求償，已先行繳回109年度侵占之新台幣640萬元。雖檢方經偵查後業已就該員109年度至106年度涉犯業務侵占罪嫌起訴，現由臺灣臺北地方法院審理中，惟理監事基於職責，仍將持續委請會計師查核該員經手、製作之款項及帳簿資料，俾明除業經起訴之範圍外，該員是否尚有其他侵占及業務上登載不實之犯行。

三、 本會理監事乃於追究該員法律責任之同時，依會計師之建議，完成財務及會計制度及流程之精進，具體措施包括嚴謹化會計及出納作業流程、增聘會計覆核人員、整併本會帳戶、盡量避免現金支付等，並自110年度起建立外部查核制度，每年至少委任會計師審查本會帳務一次。就改善後之內部制度，亦委任會計師進行外部稽核審查，檢視現況制度之效率及效果，以持續強化精進本會內部制度。

四、 本會理監事聯席會議先前決議提起告訴，但嚴守偵查不公開原則，未便公告。現因已提出告訴的部分，業經偵結起訴，故彙整說明如上。

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