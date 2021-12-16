湯景華燒死6人逃死定讞 檢察總長非常上訴今遭駁回

男子湯景華因與翁姓男子打官司敗訴，半夜縱火燒死翁的6名親友，法院歷審四度判處湯死刑，但最高法院認定湯殺人屬「不確定故意」，不符合兩公約判死要件，自為改判湯無期徒刑，褫奪公權終身定讞。檢察總長江惠民認為間接故意是否為「情節最重大之罪」的公約意涵被誤解，提非常上訴，最高法院今駁回。

最高法院指出，我國刑法「間接故意」罪責較「直接故意」輕，兩者既然輕重有別，量刑上也會有差別，尤其涉及死刑與否，若被告出於間接故意，自然不是「情節最重大之罪」，如此解釋才符合最特殊情況、最嚴格的限制下適用死刑的立法意旨，才不會發生量刑輕重失衡的狀況，不論依體系或目的解釋，「情節最重大之罪」是指涉及故意殺人的極嚴重罪行，應限定為「直接故意」，確定判決並無違背法令。

最高法院指出，兩公約締約國各有法制，且我國刑法主要繼受歐洲大陸法系國家，與英美法系不同，並非完全相通；最高檢察署非常上訴以人權事務委員會一般性意見的用語「intentional」，援引英美法「intent」的概念，認為基於間接故意的殺人罪行，也屬「情節最重大之罪」，顯然拘泥於文字的字面解釋。

另我國刑法規定間接故意的殺人罪行，並非蓄意犯罪，意即不是「情節最重大之罪」，也符合公約嚴格限制適用的精神；最高檢非常上訴意旨引用英美法的故意概念，有欠允當，駁回非常上訴。

湯（54歲）2014年和某餐廳老闆口角，翁姓顧客見狀出面勸架，卻「公親變事主」被湯告，法官判湯敗訴。湯懷恨在心，2016年3月23日凌晨兩點多，湯拿伸縮拖把柄移動路邊監視器鏡頭，再點燃放置在機車上、已浸潤汽油的報紙，引火後離開。火勢延燒快速，害翁的6名親人活活被燒死，翁則因當兵不在家，躲過一劫。

一審至更二審四度依殺人罪判湯死刑，但最高法院認為，湯景華放火燒機車時，沒打算把人燒死，但可預見火勢會延燒至公寓燒死屋內的人，屬殺人間接故意，非直接故意，不符合兩公約規定判死刑須具備殺人直接故意的要件，依兩公約規定不能判死，更二審判決量刑不合法，字為改判無期徒刑定讞。