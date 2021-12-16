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爆女會計3年A1800萬 台北律師公會：已追回640萬

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台北律師公會爆內鬼 女會計侵吞1800萬遭訴

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

台北律師公會李姓女會計，被控藉由處理公會現金調撥業務之便，每年偷偷挪用600萬元，4年內累計侵吞1800萬元。示意圖／ingimage
台北律師公會李姓女會計，被控藉由處理公會現金調撥業務之便，每年偷偷挪用600萬元，4年內累計侵吞1800萬元。示意圖／ingimage

台北律師公會李姓女會計，被控藉由處理公會現金調撥業務之便，每年偷偷挪用600萬元，用來繳交自己的保險及母親看護費用，4年內累計侵吞1800萬元，台北地檢署根據公會清查後，檢方先前已起訴過李女，今天第2次依業務侵占罪追加起訴，律師公會持續清查是否還有其他損失。

據了解，50歲的李女負責台北律師公會的金融帳戶款項調撥業務，從2017年起，利用公會理監事等幹部每年改選，對庶務行政不熟悉的機會，擅自提領公會款項，用作個人生活開銷，若公會有需要現金支出，李女再想辦法挪錢支應。

2020年新理監事上任後，得知李女侵吞公款，李女先行繳回A走的640萬元，但仍遭檢察官提起公訴，公會委託會計師持續查核，又往前追溯查出，李女從2017年開始，每年都用相同手法侵占工會600萬元左右，並陸續對李的行為提起告發，台北地檢署已經在11月、12月分2波追加起訴相關犯行。

台北律師公會指出，已在1月13日解雇李女，提出刑事告訴並進行假扣押強制執行，目前仍在調查李女是否有其他犯行，同時依會計師建議，精進財務及會計制度及流程，包括嚴謹化相關作業流程、盡量避免現金支付等內部制度，同時建立外部查核制度。

律師 年改 假扣押

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