躲車庫襲擊…遭女狂粉騷擾5年 女歌手林凡崩潰提告

電視劇《犀利人妻》主題曲演唱者林凡，2019年7月至8月間，5次遭蔡姓女粉絲侵入家中庭院，士林地檢署依侵入住宅罪嫌將蔡起訴。今天士林地院開準備程序庭，蔡的辯護律師說，蔡跟林凡是多年好友，兩人曾在上海喝過星巴克；林凡為了不讓外界認為是同性戀，所以對蔡提告。法官將再勘驗罪證影像。

蔡女涉嫌在前年7月18日、24日及8月11日、25日、27日，以徒手方式開啟林凡家中庭院鐵門；林凡調閱監視器發現蔡女犯行提告。

蔡女前年12月24日晚間就闖入林凡家中，將把不明物品擺在庭院木椅後離去，10分鐘後又回到她家庭院，在車庫等林凡回家；隔天凌晨林凡經吳姓電視製作人開車送回家，蔡女走出車庫尾隨林凡進入庭院，拉傷林凡。

當下，在門口見狀的吳上前制止蔡，遭蔡毆打鼻樑，吳反擊將蔡壓制，蔡則咬傷吳男左手臂。一審法官依侵入住宅、傷害罪嫌判蔡有期徒刑6月，得易科18萬罰金，蔡上訴，該案正在高等法院審理。

今天士院召開準備程序庭，蔡的辯護律師說，走入庭院是道義，不用民事同意；蔡跟林凡是多年好友，2015年兩人有對話，對話中林凡曾跟蔡提及感情狀況，足以證明兩人是朋友，兩人還在上海喝過星巴克。

她說，林凡是為了要維護形象，不想被認為是同性戀，所以提告蔡；4、5年前蔡常送林凡手作蛋糕，逢年過節都會送禮。蔡說，不知為何林凡要說謊。