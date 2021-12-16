快訊

爆女會計3年A1800萬 台北律師公會：已追回640萬

中職／鳳還巢「不排斥」 林智勝新東家盼1個月後有結果

聽新聞
test
0:00 / 0:00

躲車庫襲擊…遭女狂粉騷擾5年 女歌手林凡崩潰提告

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

電視劇《犀利人妻》主題曲演唱者林凡，2019年7月至8月間，5次遭蔡姓女粉絲侵入家中庭院，士林地檢署依侵入住宅罪嫌將蔡起訴。今天士林地院開準備程序庭，蔡的辯護律師說，蔡跟林凡是多年好友，兩人曾在上海喝過星巴克；林凡為了不讓外界認為是同性戀，所以對蔡提告。法官將再勘驗罪證影像。

蔡女涉嫌在前年7月18日、24日及8月11日、25日、27日，以徒手方式開啟林凡家中庭院鐵門；林凡調閱監視器發現蔡女犯行提告。

蔡女前年12月24日晚間就闖入林凡家中，將把不明物品擺在庭院木椅後離去，10分鐘後又回到她家庭院，在車庫等林凡回家；隔天凌晨林凡經吳姓電視製作人開車送回家，蔡女走出車庫尾隨林凡進入庭院，拉傷林凡。

當下，在門口見狀的吳上前制止蔡，遭蔡毆打鼻樑，吳反擊將蔡壓制，蔡則咬傷吳男左手臂。一審法官依侵入住宅、傷害罪嫌判蔡有期徒刑6月，得易科18萬罰金，蔡上訴，該案正在高等法院審理。

今天士院召開準備程序庭，蔡的辯護律師說，走入庭院是道義，不用民事同意；蔡跟林凡是多年好友，2015年兩人有對話，對話中林凡曾跟蔡提及感情狀況，足以證明兩人是朋友，兩人還在上海喝過星巴克。

她說，林凡是為了要維護形象，不想被認為是同性戀，所以提告蔡；4、5年前蔡常送林凡手作蛋糕，逢年過節都會送禮。蔡說，不知為何林凡要說謊。

林凡的律師說，林凡跟蔡合照是在簽唱會中拍攝，蔡以歌迷身分拍攝，礙於現場太多歌迷，林凡無法拒絕；兩人非朋友，林凡已遭蔡騷擾5年，長期睡不著；去年12月24日蔡將不明物體放在林凡家中，林凡發現是陶瓷刀後立刻丟棄。

蔡姓女粉絲去年12月24日侵入林凡家中庭院畫面。記者蔡翼謙／翻攝
蔡姓女粉絲去年12月24日侵入林凡家中庭院畫面。記者蔡翼謙／翻攝
林凡遭蔡姓女粉絲多次侵入住宅。圖／華納音樂提供
林凡遭蔡姓女粉絲多次侵入住宅。圖／華納音樂提供

律師 上海 星巴克 林凡

延伸閱讀

女開心買星巴克耶誕飲品 見實際樣貌傻眼：為什麼給我貢丸？

500趴／林凡因疫情慾望變小 自爆以前失控買鞋

500趴直播／大咖現身！詹宏志戶外開講　小宇領軍音樂炸裂全場

500趴／瘦子「500趴」High翻萬人 新片被Ella虧跟鬼演

相關新聞

爆內鬼女會計3年吞1800萬 台北律師公會：已追回640萬

台北律師公會一名李姓女會計，趁負責處理現金調撥業務，至少從2017年起，趁領活動款項之際，每年挪用逾600萬元，直到去年...

躲車庫襲擊…遭女狂粉騷擾5年 女歌手林凡崩潰提告

電視劇《犀利人妻》主題曲演唱者林凡，2019年7月至8月間，5次遭蔡姓女粉絲侵入家中庭院，士林地檢署依侵入住宅罪嫌將蔡起...

網軍案決戰二審 「卡神」楊蕙如不服有罪判決上訴了

綽號「卡神」的楊蕙如率網軍汙衊駐大阪辦事處，楊女、網軍成員蔡福明被訴，台北地方法院日前依侮辱公署罪各判楊女、蔡法定刑上限...

湯景華燒死6人逃死定讞 檢察總長非常上訴今遭駁回

男子湯景華因與翁姓男子打官司敗訴，半夜縱火燒死翁的6名親友，法院歷審四度判處湯死刑，但最高法院認定湯殺人屬「不確定故意」...

台北律師公會爆內鬼 女會計侵吞1800萬遭訴

台北律師公會李姓女會計，被控藉由處理公會現金調撥業務之便，每年偷偷挪用600萬元，用來繳交自己的保險及母親看護費用，4年...

啟動防逃機制 中市議會前秘書長陳健楷涉貪發監

台中市議會前秘書長陳健楷，被控在辦理議會採購工程收賄，其中「台中市議會新議政大樓裝修及設備工程建置案」涉向業者收賄，更一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。