網軍案決戰二審 「卡神」楊蕙如不服有罪判決上訴了

「卡神」楊蕙如率網軍汙衊駐大阪辦事處，楊女、網軍成員蔡福明被訴，台北地方法院日前依侮辱公署罪各判楊女、蔡法定刑上限有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。記者曾吉松／攝影

綽號「卡神」的楊蕙如率網軍汙衊駐大阪辦事處，楊女、網軍成員蔡福明被訴，台北地方法院日前依侮辱公署罪各判楊女、蔡法定刑上限有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，楊蕙如不服有罪判決，已提上訴。

楊蕙如案上月12日宣判，楊女在上訴期限截止前的11月29日，向法院遞狀上訴，聲明理由後補，蔡福明跟進上訴；楊蕙如等2人所犯是輕罪，屬於二審告確定案件，楊蕙如上訴後，網軍案決戰場換二審。

2018年9月4日強颱「燕子」重創日本關西，9月6日網軍帶風向批駐大阪辦事處「爛就是爛，爛到不行」、「一群垃圾的老油條」、「黨國餘孽」，網路霸凌事件，間接造成大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，楊蕙如、蔡福明被法辦。

楊蕙如否認自己是網軍，聲稱輿論都認為大阪處很爛，只是接續PTT的文章發文，推文的人背後並沒有業主，是看到中國以網軍影響台灣選舉，才成立群組保護國家，不過，法官、檢察官都認為楊蕙如的行為與「網軍」有關。

一審判決認定，楊蕙如是網軍的「業主」、網軍們都向她請款，並認定楊蕙如、蔡福明有犯意聯絡、行為分擔，共同成立犯罪；檢方起訴書雖未在犯罪事實欄中提到「網軍」之詞彙，不過，證據欄中卻15次提及「網軍」2個字。

檢方起訴，關西撤僑案發生後，網友上傳「大阪空港疏散事件相關資訊」爆掛文，先替駐日代表謝長廷說項，再批大阪辦事處，檢警查出楊蕙如、蔡福明是主使者，依侮辱公署罪起訴2人。

一審判決說，網文提及日本政府派船隻接送、中國派大型BUS接送、駐日代表處與駐大阪辦事處不互相隸，經法院認定是謠言，蔡福明沒查證即發文、再經楊蕙如指示推文，網軍使用的LINE「高雄組」以楊蕙如為首，蔡福明先取款，再交給下線，判2人有罪。