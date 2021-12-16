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男未戴口罩遭警攔查拒報姓名 法院裁罰3000元

中央社 / 台北16日電

何姓男子外出未戴口罩遭警攔查，拒絕陳述姓名等資料，士林地院簡易庭認為，何男違反防疫規定，員警得依法查驗身分，日前依社會秩序維護法，裁處何男新台幣3000元罰鍰。

士林地方法院裁定書指出，何姓男子今年9月4日晚間未戴口罩於戶外行走，遭台北市政府警察局士林分局員警攔查。

員警認為，何男違反當時的防疫規定，準備開立違反傳染病防治法的通知書，但何男拒絕表明身分、出示證件；員警隨後將何男帶回派出所查證身分，另將何男違反社維法案情移送士林地院簡易庭審理。

裁定書指出，行政罰法規定，對現行違反行政法上義務的行為人，行政機關得確認身分；員警密錄器、現場監視器畫面顯示，何男遭警攔查時未戴口罩，已違反行政法上義務，員警對何男查驗身分，於法有據。

法官也認為，警察職權行使法規定，警察有事實足認為了防止其本人或他人生命、身體的具體危害，有查證身分必要者，得於公共場所查證身分，而COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重，員警發現何男未戴口罩，為查明何男是否來自疫情嚴重區域或國家，有查證何男身分的必要。

裁定指出，何男違序事實明確，屬於社維法第67條第1項第2款警察人員依法查察時，就其姓名、住所或居所拒絕陳述的違序行為，裁罰3000元。可抗告。

警察 口罩 疫情

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