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急診室外罵護理師「垃圾雞」 醉婦判罰9000元

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

葉姓婦人在台北馬偕醫院急診室外，被陳姓女護理師擋駕，葉婦以台語對陳女稱「垃圾鬼、垃圾雞」，依妨害醫療罪移送法辦，檢方變更移送法條，依公然侮辱罪起訴葉婦，台北地院同意檢方看法，依公然侮辱罪判葉婦罰金9000元，得易服勞役9日。可上訴。

2021年4月17日上午，葉婦酒醉之後在台北馬偕醫院急診室外，因不滿陳姓女護理師要求她提供身分證字號以進行防疫實名制登記，辱罵陳女，陳女提告，警方依妨害醫療罪法辦葉婦。

檢察官偵辦認為，陳女雖屬於醫事人員，不過，所謂執行醫療業務，指的是醫護人員對於病人進行「診察」、「用藥」、「施術」或「處置」等情，危害要以使病人的病況產生變化為違法要件。

不過，告訴人陳姓女護理師於案發當時，只是在急診室外要求葉婦出示身分證件，顯然與實際的醫療行為無關，只依公然侮辱罪偵處葉姓婦人。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

公然侮辱 護理師 馬偕醫院

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