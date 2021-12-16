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又一個恐怖情人！男偷拍女友裸照 恐嚇要分手就外流

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣許姓男子與前女友交往時，偷拍女友裸露上身在睡覺的照片和影片，女友後來發現他已婚，欲和他分手，他卻傳給女友及女友妹妹她裸露的照及影片，恫稱「來買回去啊」、「只會封鎖，我也只會外流」等話，彰化地方法院依恐嚇危害安全罪等判處拘役80天。

判決書指出，許男2019年與前女友投宿台中一家旅店，趁女友睡覺時，拍攝女友赤裸上身，背向鏡頭或正在睡覺的照片和影片，女友後得知他已婚且已有小孩，欲和他分手，許男竟於去年透過IG傳其竊錄前女友的裸露上身等照和影片，還說「來買回去啊」、「好笑」，女友才得知她被偷拍裸露照。

許男後再次透過IG傳竊錄前女友的裸露照，並恫稱「妳只要不打」、「代表有鬼」、「只會封鎖，我也只會外流」、「妳就一個一個慢慢傳ㄍㄟ妳異性朋友」、「垃圾」等語。

今年1月許男將前女友赤裸上半身裸照也傳給前女友妹妹，並問說「你認識這個人嗎？不知道這樣看不看的清楚，不清楚說一下」、「那我在臉書上問問」，暗示將會散布前女友的裸照。

前女友今年3月即聲請核發保護令，但許男仍違反保護令繼續透過臉書傳訊息騷擾前女友，彰化地方法院依違反保護令、恐嚇危害安全罪等將許男判處拘役80天，可易科罰金。

彰化縣許姓男子得知女友要分手，傳給女友及女友妹妹她裸露的照及影片，恫稱會外流，彰化地方法院依恐嚇危害安全罪等判處拘役80天。圖／資料照
彰化縣許姓男子得知女友要分手，傳給女友及女友妹妹她裸露的照及影片，恫稱會外流，彰化地方法院依恐嚇危害安全罪等判處拘役80天。圖／資料照

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