台南監理站、警方聯合稽查 取締、通報改裝噪音車57件

改裝、噪音車輛等違規行為擾民，台南市第3警分局昨天深夜結合交通警察大隊、監理站等單位聯手出擊，擇定安南區海佃路段執行「監、警聯合稽查」專案勤務，3小時開罰改裝車及各類違規45件、通報噪音車12件。

警方指出，監、警聯合稽查專案勤務，針對改裝車燈(LED、HID)、設高音喇叭、排氣管（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）、無照駕駛等違規行為，主動攔查檢驗，共開罰違反道路交通管理處罰條例第16、18條改裝車輛40件、第21條無照駕駛4件、第31條未依規定戴安全帽1件、通報改裝排氣管噪音車輛12件。另同時段查獲酒後駕車1件，因駕駛拒絕酒測，重罰18萬元。

警方表示，汽機車改裝排氣管、車燈(LED、HID)或拆除消音器等，不僅影響社會安寧，更易造成交通危險，環保署設有噪音車輛專門檢舉網站，民眾如發現機動車輛行駛道路上有噪音擾寧情事，可上傳相片或影片至環保署噪音車檢舉網站（https://noisecar.epa.gov.tw）檢舉，經查證屬實者將通知車輛到檢，檢測不合格依法開單處以1800元至3600元罰鍰。