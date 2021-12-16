他為賭債竟行搶老父 被警一眼識破 法官判刑3年8月

黃姓男子因積欠數十萬元賭債，竟動起自己父親歪腦筋，趁著父親提領大筆現金繳會錢時打聽其行蹤，再蒙面行搶。未料因太過巧合，黃父在警方提醒下想起犯嫌可能就是兒，回家查看其車輛果然發現犯案用的玩具槍。新北地院審理此案，判處黃男有期徒刑3年8月。

檢警調查，黃男因嗜賭積欠賭債，去年10月24日，他得知父親欲前往新北市林口交付會錢，便於當日凌晨3時許致電父親見面借現金1000元，趁機打聽其行蹤，埋伏在父親等人的路口，接著趁父親準備上車時蒙面衝出，將父親抵在車旁、以玩具槍喝令父親交出身上的包包，最後強行取走裝有41萬元的包包後開車逃逸。

黃父嚇得報警處理，警方根據種種跡象，研判是黃父熟人犯案，才會掌握他的行蹤，黃父在警方提點下懷疑起兒子，返家後到兒子車上查看，果然發現犯案用的玩具槍一把。

黃父質問兒子「是不是外面欠債」，黃男才坦承他在外積欠43萬元賭債。黃男原在法院準備庭時還撒謊稱是因父親好賭，避免父親將金錢浪費在賭博上才行搶，因與事證、常理不符，不為法院所採信。