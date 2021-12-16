美髮師酒駕撞死黃暐瀚母親 二審認符合自首改判

美髮師方兆杰5月4日酒駕闖紅燈被警查獲，次日即5月5日凌晨與友人至超級巨星KTV飲酒作樂，酒後駕賓士轎車撞死媒體人黃暐瀚的七旬母親，肇事後還到超商買啤酒喝，一審依酒駕致死罪將方判刑5年4月，他不服上訴，二審今天上午宣判，合議庭以方在警員還沒發覺前，當場承認是肇事者，認定符合自首減刑規定，遂撤銷一審判決改判，依酒駕致死罪判刑4年6月。可上訴。

台中高分院行政庭長江德千表示，二審合議庭以方兆杰在肇事後，警員還沒發覺前，在警員到場處理車禍時，方兆杰在場，且當場承認是肇事者，而案發當日凌晨4時6分，警對方施以酒測，酒測是在方已經自首坦承犯罪之後，因而法官認定方是在犯罪後，警員還沒有發覺前已經自首，符合自首減刑規定，因此予以改判。

一審依酒駕致死罪將方兆杰判刑5年4月，這一部分二審改判4年6月。至於方於5月4日酒駕闖紅燈部分，一、二審均判刑3月。可上訴。

本案一審開辯論庭，方兆杰自稱在看守所內抄寫心經，當庭向被害人家屬鞠躬道歉「很對不起」、「我真的很後悔」，但黃暐瀚的哥哥並不接受，表示「母親在發生不幸前一晚， 希望參加孫子婚禮，沒想到發生這樣的事」，拒與方談和解。

方兆杰（30歲）於警訊時，在市警三分局做筆錄時，否認酒後駕車，辯稱最後一次喝酒時是在5月3日晚間，肇事當時受到驚嚇至超商買啤酒喝來壓驚，然經檢警查他當日駕駛路線，得知他曾前往超級巨星KTV調閱包廂監視器畫面及經證人指證，他才坦承酒後駕車。

李姓證人證稱，他與方男5月4日晚間至超級巨星KTV包廂，他點大摩15年威士忌，而方進去後開啤酒倒入酒杯，方有喝啤酒，後來都喝威士忌，他與方各喝半瓶威士忌。證人游女說方是她在場女姓朋友「鬼鬼」邀請過來，在場的3位女生先到，點啤酒6瓶，方及李男都有喝啤酒，後來又點威士忌，方有向在場的人敬酒。

起訴書指出，方於5月4日凌晨，在台中市西屯區青海路萬客什火鍋青海店，喝含有酒精成分的燒酒雞數碗，同日凌晨酒駕行經文心路3段闖紅燈遭警攔查後，測出酒測值為每公升0.25毫克，檢察官以他無前科、未肇事，訊後予以請回。

5月4日晚間10時，方駕駛賓士車載友人李男至北區公園路超級巨星KTV包廂唱歌，喝啤酒及威士忌至同月5日凌晨，卻酒駕沿中市東興路由東往西方向行駛，行經東興路與樹義一巷交叉路口時，適有資深媒體人黃暐瀚的媽媽陳婦步行穿越路口，遭方駕車撞擊陳婦，被害人彈飛倒地，頭部受重創，經送醫急救不治。

方兆杰肇事後，為逃避酒後駕車致人於死刑責，立即下車至肇事地點對面的統一便利商店購買啤酒飲用，經警測得方的酒測值為每公升0‧40毫克。