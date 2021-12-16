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為了形成「防疫網」接種而死 人權協會：政府要擴大補助

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

接種疫苗示意圖。記者葉信菉／攝影
接種疫苗示意圖。記者葉信菉／攝影
疫情至今，台灣累計1萬4786件COVID-19疫苗接種不良反應，有1193人死亡，死亡與接種關係未定論；中華人權協會策略長陳建宏說，衛福部對接種疫苗受害者應擴大補助，並減輕舉證程度，讓民眾獲得合理的救濟。

陳說，依衛福部數據，今年3月22日至12月14日，累計1萬4786件接種不良反應，有1193人死亡，但一般疫苗不良事件審議結果無關約23%至44%，COVID-19疫苗卻高達90%，「難道COVID-19疫苗安全性更高？」

陳說，接種COVID-19疫苗衍生不良反應，救濟法源是「傳染病防治法」、「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」，而非依據「藥害救濟法」適用救濟程序，過去政府似錯用藥害救濟程序的見解，是誤會。

他說，使民眾接種疫苗的政策，不是國家的違法行為，受害民眾得主張的應是「國家補償」而非「國家賠償」，至於政府與藥廠間的採購契約，是與藥廠的關係，基於契約相對性不能拘束民眾，所以接種疫苗適用國內法。

陳建宏表示，COVID-19疫苗是為了全球緊急事態而產生，並快速投入市場，各種副作用是在投入市場後才被發現，如何舉證與不良反應間有因果關係？政府恐難以現有的科學能力斷定。

陳建宏說，衛福部修正「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」，要求須有「醫學實證」支持不良反應與疫苗的關聯，顯然忽略緊急授權許可（EUA）存在醫學實證資料不足的核心問題，如此，將惡化疫苗受害救濟的困難，為民眾尋求疫苗受害救濟給付設下更難以跨越的鴻溝。

他指出，接種疫苗最嚴重的不良反應是「死亡」，面對死亡案例，應秉持同理心，雖不能據此斷定與接種疫苗有關，但也不宜以「其他疫苗也有死亡」為由斷定沒有因果關係。

陳說，解剖最主要的司法功能，並非檢驗與疫苗間的因果關係，而在排除他殺，如果民眾在接種前即便有慢性病都仍處穩定狀態，但接種不久即死亡，在經驗法則及統計學上就算異常。

他說，衛福部指對審議小組的認定結果，可透過行政救濟保障權利，不過，官方迄今沒有提供審查基準；沒有標準可審視，教訴願機關、法院如何能夠介入做出專業的判斷？建議政府提出可供檢視的基準。

陳建宏還說，民眾配合政府防疫政策，形成集體的防疫安全網，若有不良反應，是一種類似國家補償制度下為了公益而「特別犧牲」的概念，政府應盡量給予寬鬆的救濟與補償才是。

疫苗 COVID-19 衛福部

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