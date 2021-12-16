審扁案、馬案法官考績「未達良好」 他打官司爭權益

台灣高等法院前法官曾德水審理時問槍砲、妨害國幣案的被告，「要不要打下去，最少3年700萬」、「上訴有沒有效，你要回去想」等語，高院兩度考績打「良好」，但司法院最後改成「未達良好」。曾提告要求撤銷考績處分，一審敗訴，最高行政法院廢棄發回更審。

曾德水台大法律系畢業，司法官學院15期結業，承審過陳水扁二次金改、馬英九洩密案，今年3月已退休；他被司改會檢舉2015年審理槍砲案件時，問被告「一審判2年，要法官怎麼判？」、「要不要打下去？最少3年700萬」等語。；另問妨害國幣案的被告「上訴對你有沒有效，你要回去想」、「上訴也可能變偽造，但我今天告訴你，有這個危險性」，移送法官評鑑委員會。

法評會認為曾德水情節不重大，不成立評鑑，但應促請法院注意；高院2016年評曾德水考績為「良好」，被司法院退回，未料高院二度打「良好」，司法院逕行變更為「未達良好」，發函高院發布。

曾德水提告司法院、高院請求撤銷考績處分，認為他是告知被告權益，充分提供資訊，且自己歷年表現優異，法評會也未予評鑑，認為考績處分有瑕疵。

台北高等行政法院一審認為，曾德水的言論可能讓當事人訴訟權益受損，卻不自覺，違反職務上義務情節嚴重，考績列未達良好無誤，又認為司法院非處分機關，當事人不適格，判曾敗訴。