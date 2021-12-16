快訊

直播／本土增1例！北市8旬婦人Ct值39 另有11境外確診

國賠勝訴 殉職飛官父：失事原因不能推給找不到屍體的人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

審扁案、馬案法官考績「未達良好」 他打官司爭權益

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

台灣高等法院前法官曾德水審理時問槍砲、妨害國幣案的被告，「要不要打下去，最少3年700萬」、「上訴有沒有效，你要回去想」等語，高院兩度考績打「良好」，但司法院最後改成「未達良好」。曾提告要求撤銷考績處分，一審敗訴，最高行政法院廢棄發回更審。

曾德水台大法律系畢業，司法官學院15期結業，承審過陳水扁二次金改、馬英九洩密案，今年3月已退休；他被司改會檢舉2015年審理槍砲案件時，問被告「一審判2年，要法官怎麼判？」、「要不要打下去？最少3年700萬」等語。；另問妨害國幣案的被告「上訴對你有沒有效，你要回去想」、「上訴也可能變偽造，但我今天告訴你，有這個危險性」，移送法官評鑑委員會。

法評會認為曾德水情節不重大，不成立評鑑，但應促請法院注意；高院2016年評曾德水考績為「良好」，被司法院退回，未料高院二度打「良好」，司法院逕行變更為「未達良好」，發函高院發布。

曾德水提告司法院、高院請求撤銷考績處分，認為他是告知被告權益，充分提供資訊，且自己歷年表現優異，法評會也未予評鑑，認為考績處分有瑕疵。

台北高等行政法院一審認為，曾德水的言論可能讓當事人訴訟權益受損，卻不自覺，違反職務上義務情節嚴重，考績列未達良好無誤，又認為司法院非處分機關，當事人不適格，判曾敗訴。

案件上訴，最高行政法院認為「未達良好」的考評是司法院所為，曾德水提告司法院無誤，因此廢棄原判決，發回更審。

曾德水。圖／聯合報系資料照片
曾德水。圖／聯合報系資料照片

司法院 台灣高等法院 台大

延伸閱讀

監護處分制度不利精障者復歸社會 監委促檢討

飛官殉職判國賠 空軍：針對部分敗訴事項將提上訴

新設「量準會」牽動判死 司法院院長提名、立法院同意

高醫驗毒出包 司法院：有疑慮者重驗

相關新聞

美髮師酒駕撞死黃暐瀚母親 二審認符合自首改判

美髮師方兆杰5月4日酒駕闖紅燈被警查獲，次日即5月5日凌晨與友人至超級巨星KTV飲酒作樂，酒後駕賓士轎車撞死媒體人黃暐瀚...

婦科權威切子宮害不孕挨告 劉偉民：其他的是三流手術

婦科權威、台北醫學院婦科主任劉偉民切除林姓婦人的子宮、摘除林婦的卵巢致林婦終身不孕、更年期提早來臨，劉依過失重傷罪起訴；...

「不要碰群聯？」調查官回傳饅頭人「摸頭吐舌冒汗」貼圖洩密 圖利罪判2年

調查局調查官楊肇忠捲入群聯股市禿鷹案，台北地檢署依圖利、洩密及證交法等罪起訴楊肇忠及炒手鄧福鈞，一審判楊3年2月徒刑、犯...

彰化富地主慣性酒駕欠60多萬不肯繳 怕2千多萬土地遭拍賣一次繳清了

彰化林姓男子多次交通違規，駕照被註銷，仍多次向親友借車違規駕駛，且酒駕拒測遭重罰，違規罰鍰總滯欠金額高達60萬2208元...

他為賭債竟行搶老父 被警一眼識破 法官判刑3年8月

黃姓男子因積欠數十萬元賭債，竟動起自己父親歪腦筋，趁著父親提領大筆現金繳會錢時打聽其行蹤，再蒙面行搶。未料因太過巧合，黃...

消防特考洩題致及格資格遭撤銷 47學生興訟敗訴

警大教授沈子勝涉107年消防特考洩題給警大消防系學生，考試院撤銷及格資格者並舉行重考。47名學生不服興訟。法院今天認定，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。