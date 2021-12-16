彰化富地主慣性酒駕欠60多萬不肯繳 怕2千多萬土地遭拍賣一次繳清了

彰化林姓男子多次交通違規，駕照被註銷，仍多次向親友借車違規駕駛，且酒駕拒測遭重罰，違規罰鍰總滯欠金額高達60萬2208元，被移送行政執行署彰化分署，經調查彰化火車站附近一塊價值2千多萬土地為他所有，彰化分署立即發函地政機關查封該筆土地，林男怕精華地段遭拍賣，立即匯款一次繳清積欠罰鍰。

彰化分署12月14日將塗銷查封登記公文親自送達，林男家人代為簽收，也表示林男因多年前因經商失敗壓力過大，近年情緒抑鬱，才多次向家人借車在外兜風解悶，紓解壓力。

法務部行政執行署近來加強執行滯納違反道路交通管理處罰條例罰鍰及ETC通行費專案，彰化分署主任行政執行官胡天賜表示，61歲林男名下早已無車輛，駕照也被註銷，但多次向親友借車違規駕駛，違規情節包括闖紅燈、騎機車不在規定車道行駛、使用註銷駕照駕駛汽機車，而且在5年內多次駕駛拒絕酒測而遭重罰，他所滯欠的裁罰案件，經移送機關多次催繳仍不履行，展現對國家法治高度敵意。

胡天賜說，執行官查調林男名下財產，發現他在彰化火車站附近有一筆土地面積294平方公尺，因近車站且鄰近彰化女中，公告現值2千餘萬，屬黃金精華地段，且地上現由全聯、多家銀行及診所承租中，應有豐富的租金收入，顯見他非經濟困難，是故意不繳納。

彰化分署11月5日發函地政機關查封該筆土地，林男為避免如此值錢的地段遭拍賣，迅速與彰化分署聯絡，並籌款請他的母親在12月7日以匯款方式一次繳清，移送機關則於隔天就收到款項。

彰化分署分析義務人的駕照都早因交通違規而註銷，卻繼續向朋友家人借車違法駕駛所形成的違規案件，這類違規案件，除非立法處罰違法借車的朋友家人，否則恐難根治。