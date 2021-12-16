婦科權威切子宮害不孕挨告 劉偉民：其他的是三流手術

婦科權威、台北醫學院婦科主任劉偉民切除林姓婦人的子宮、摘除林婦的卵巢致林婦終身不孕、更年期提早來臨，劉依過失重傷罪起訴；台北地方法院昨天開庭，劉否認犯罪，辯稱林婦骨盆腔全部泡膿，手術是唯一方法，還批其他手術是「三流」醫生才會做的事。

事實上，劉偉民同案去年被台灣高等法院民事判賠80萬元，不過，司法實務，民事案件證據審認寬鬆、刑事嚴謹，民事敗訴不代表刑事成罪。

現年67歲的劉偉民本在台北榮總懸壼，2011年轉北醫。劉說，林婦2005年7月來求診前，已在新光醫院切除子宮肌瘤並做藥物治療，仍覺疼痛，他擬定手術計畫後，於門診前也充分說明，且只切除壞掉的部分子宮。

劉說，林婦手術後好多年不再疼痛、不再受折磨，至於子宮切除的小大究竟占2/3或3/4，「是很模糊、很模糊的地帶」，他不能接受切除多少比例就一定喪失懷孕功能的說法。

劉偉民說，林婦把希望都寄託在他身上，2014年8月的手術是林婦自己要求的，當時林婦骨盆腔都被腸子淹沒，腹腔泡在膿裡，但臟器沾粘必須分開；劉說，林婦腹腔積膿的成因，是細菌從陰道進入子宮，且經由不正常性行為造成。

劉偉民說，林婦所指卵巢摘除害她提早進入更年期，用荷爾蒙可以解決，林婦來門診時，唯一沒說的就是有憂鬱症病史，「她隱瞞了病情」。

劉偉民說，幫林婦手術時，有告知林婦的配偶，手術房內林婦的家屬也坐在一旁，全程觀看他執刀；劉偉民自認手術正確，否認過失重傷罪，甚至認為這種疾病有些醫生以引流、開抗生素處方醫治，「那是三流醫生才會做的事」

劉偉民2005年診斷林婦罹患子宮肌瘤、子宮肌腺症，安排腹腔鏡輔助摘除術，檢察官指控，劉在手術過程發現林婦骨盆腔沾粘，改變計畫，切除林婦3/4的子宮，造成當年才35歲的林婦失去生育能力。

至2014年，林婦再找劉偉民問診，被診斷右側卵巢子宮內膜異位瘤併子宮肌瘤，劉建議採達文西手術輔助子宮切除、雙側輸卵管摘除，但未告知後遺症，林婦術後更年期提前、有憂鬱、焦慮還有疝氣症狀，對劉提告。