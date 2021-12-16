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在女網友臉書下方留言「這次會姦殺妳」 男遭判刑6月
賴姓男子透過網路交友軟體認識女子小欣（化名），相處期間遭小欣提告性侵，雖獲不起訴處分，小欣仍在臉書ＰＯ文指控賴。2019年12月，賴氣憤難耐，竟在小欣臉書ＰＯ文下方留言「手指性侵妳，太便宜妳，這次會姦殺妳」，遭小欣報案提告；新竹地院審理終結，賴被依恐嚇罪判刑6月。
判決書指出，賴男2016年透過網路交友認識小欣，賴曾遭小欣提告性侵，經檢方認定罪證不足，做出不起訴處分。小欣不甘心且為蒐證，2019年12月6日晚間在臉書公開ＰＯ文，指「請記者來採訪，一定要把賴手指性侵我，臉書騷擾我，司法不公報導出來，我沒有做錯事情。是賴欺負我，我是被害人，他是強姦累犯，被關8年，一定要鬧大。」
不料，賴男見狀，竟在下方留言「手指性侵妳，太便宜妳，這次會姦殺妳」，遭小欣向警方報案提告。
法官審理時，賴男否認有恐嚇犯行，辯稱自己未在小欣ＰＯ文下方留言，這是對方造假而成，他的臉書並無到小欣帳號留言的紀錄，臉書動態紀錄可以證明。
但法官指出，臉書貼文及留言在技術上均可刪除，因此，臉書動態紀錄在技術上也屬可刪除，賴男不能以臉書動態紀錄作為自己沒去小欣臉書留言的證明。
賴男與小欣已因妨害性自主案件生有嫌隙，小欣見到賴留言「這次會姦殺你」等文字而心生畏懼，並不悖於常情，縱使案發後小欣仍與賴多次有聯絡對話，也不能因此認定小欣內心的恐嚇已消。
法官認為，賴男素行非佳，因與小欣之間有妨害性自主糾葛，未能理性處理個人情緒，竟透過臉書留言傳送文字訊息恫嚇對方，讓其心生畏懼，且始終否認犯行，審酌依恐嚇罪判刑6月，易科罰金18萬元。
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