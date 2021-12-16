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從原民父、母姓或傳統名字才能取得原民身分 違憲嗎？

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

母親為太魯閣族原住民、父親為漢人的吳若韶因出生後雙親約定從父姓，2016年雙親代為申請登記為原住民，到台北市南港區戶政事務所駁回，吳打行政訴訟連敗，聲請釋憲。大法官定在明年1月17日於憲法法庭行言詞辯論，同時也審理吳陳春桃、劉陳春梅聲請解釋原住民身分案。

2001年1月17日制定公布的原住民身分法第4條第2項規定「原住民與非原住民結婚所生子女，從具原住民身分之父或母之姓或原住民傳統名字者，取得原住民身分。」大法官將討論這樣限制了何種憲法權利？例如姓名權、人格權、身分權還是性別平等？依據又是為何？這樣的限制是否違憲？

吳若韶認為將原住民與非原住民結婚所生子女取得原住民身分的條件限制在「取具漢人姓氏」或「取具原住民傳統姓名」，侵害人民憲法上所保障的自由權、平等權等權利。

此外，因日據時代只從父姓，也出現祖母是原住民、祖父不是，依照當時規定只能從父姓的狀況。吳陳春桃、劉陳春梅認為是山地原住民的後代，卻因立法漏洞而無法回復身分。

憲法訴訟法明年1月4日上路，本案可能是新制後首件憲法法庭言詞辯論案。

太魯閣族婦女。示意圖。圖／聯合報系資料照
太魯閣族婦女。示意圖。圖／聯合報系資料照

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