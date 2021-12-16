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男不甩罰單欠60萬全縣之冠 名下2千萬土地險拍賣才繳清

中央社 / 彰化縣16日電

執行官阮蕙芳（右）將塗銷查封函送達林家，由家人代收，並請家人勸林男勿再犯。（法務部行政執行署彰化分署提供）
執行官阮蕙芳（右）將塗銷查封函送達林家，由家人代收，並請家人勸林男勿再犯。（法務部行政執行署彰化分署提供）
林姓男子向親友借車卻多次違規，甚至拒絕酒測遭重罰，罰單欠款60多萬元，是彰化最高，經催繳無效被移送執行，查出林男名下土地值2000多萬元，他擔心遭拍賣，嚇得一次繳清。

彰化縣一名61歲林姓男子名下無車輛，駕照也被註銷，但仍多次向親友借車違規駕駛，包括闖紅燈、騎機車不依規定車道行駛、使用註銷駕照駕駛汽機車，且5年內多次拒絕酒測遭重罰，滯欠金額達新台幣60萬2208元，為彰化縣滯欠道路違規罰鍰第1名。

法務部行政執行署彰化分署今天發布新聞稿表示，林男今年10月19日遭移送彰化分署執行，承辦執行官阮蕙芳隨即查調林男名下財產，發現林男在彰化火車站附近有1筆土地，面積294平方公尺，公告現值2000多萬元，屬黃金地段，地上由全聯、多家銀行、診所承租。

彰化分署指出，由此可見林男應有豐富租金收入，非經濟困難，應是故意不繳納罰鍰，因此，11月5日發函地政機關查封土地，林男為避免如此值錢土地遭拍賣，迅速與彰化分署聯絡，並籌款請母親於12月7日匯款一次繳清，移送機關隔天收到款項。

彰化分署確定繳清後，12月14日將塗銷查封登記公文親自送達林家，原想藉機規勸林男別再犯，但林男剛好不在家，由家人代簽收，家人向分署人員表示，林男經商失敗壓力大，經常情緒抑鬱，才會多次向家人借車外出兜風。分署人員得知，也勸別再借車給林男。

彰化分署主任行政執行官胡天賜說，為維護用路人行車安全，行政執行署正進行「加強執行滯納違反道路交通管理處罰條例罰鍰及ETC通行費專案」，要求各地分署針對交通違規罰鍰及ETC通行費的高額欠款義務人加強執行。

駕照

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