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「不要碰群聯？」調查官回傳饅頭人「摸頭吐舌冒汗」貼圖洩密 圖利罪判2年

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

調查局調查官楊肇忠捲入群聯股市禿鷹案，台北地檢署依圖利、洩密及證交法等罪起訴楊肇忠及炒手鄧福鈞，一審判楊3年2月徒刑、犯罪所得1500元沒收，鄧2年徒刑、1104萬元沒收。案經最高法院撤銷發回，台灣高等法院更一審今依圖利罪判楊2年徒刑，褫奪公權2年；鄧犯證交法內線交易罪，判刑1年10月，沒收280萬元。

楊肇忠犯公務員洩漏國防以外之秘密消息罪部分，高院前審判6月得易科罰金之刑，此部分二審即告定讞。

楊肇忠2011年起頻繁買賣股票，但虧損連連，因交割帳戶存款不足，常向親友調錢，累計股票交易虧損達1千多萬元。台大商學研究所畢業的鄧福鈞長年投入股市、進行股票交易，多次因股票交易案件遭檢調調查、偵辦。楊肇忠向鄧福鈞約借110 萬元支應交割股款、債務清償，且未提供任何擔保。

新竹地檢署偵辦群聯電子公司涉嫌違反證券交易法案，2016年8月5日下午前往群聯公司等處搜索，但當日執行搜索前，群聯股票及認售權證有大量異常放空交易，檢調懷疑有偵查中洩密導致股市禿鷹情事。檢調發現楊欠鄧110萬元，擔心還款無著落，當他被檢方指派支援群聯假帳案勤務、參加專案勤前會議時，傳LINE給鄧男說「不要碰IC設計」。

鄧一開始還一頭霧水，問楊是否指的是「不要碰聯？」、「不要碰群？」，楊回「不方便說」。鄧追問「不要碰群聯？」楊回傳「右手摸後腦袋吐舌頭冒汗」的LINE饅頭人貼圖，暗示鄧不要碰群聯股票。

鄧掌握檢調搜索群聯的內線消息後，2016年8月5日以融券放空群聯170張股票，隔天凌晨群聯發布遭檢調調查的重大訊息；鄧在重大訊息曝光後4天，將融券回補，獲利1104萬元。楊另在6月支援特偵組偵辦中信金控專案，執行專案前，以融券賣出1張長虹公司股票，後來再融資買進，當沖獲利1500元。

檢察官問楊肇忠傳「不要碰」為何意？他稱「不要碰就不會虧，也不會賺」，並說有些股票在公司遭搜索後，也可能抗跌，對於自己擔任調查官卻還這樣做，「這樣的過失不應該犯」。檢察官問楊「當對方看到『摸頭吐舌冒汗』的貼圖時是否能猜對不要碰群聯？」，他回答不知群聯是上櫃公司，不熟悉證交法。

調查官楊肇忠利用LINE饅頭人「摸頭吐舌冒汗」 貼圖洩漏搜索情資給股市炒手鄧福鈞。資料照片。記者王宏舜／攝影
調查官楊肇忠利用LINE饅頭人「摸頭吐舌冒汗」 貼圖洩漏搜索情資給股市炒手鄧福鈞。資料照片。記者王宏舜／攝影
調查官楊肇忠利用LINE饅頭人「摸頭吐舌冒汗」 貼圖洩漏搜索情資給股市炒手鄧福鈞。圖／取自LINE官網
調查官楊肇忠利用LINE饅頭人「摸頭吐舌冒汗」 貼圖洩漏搜索情資給股市炒手鄧福鈞。圖／取自LINE官網

貼圖 禿鷹 檢察官

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