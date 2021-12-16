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雲林議員顏旭懋被捲入毒案發聲明「案已說明 外界若中傷將追訴」
雲林縣議員顏旭懋疑因買船糾紛，被捲入屏東一起漁船販毒案，經主動赴屏東警調說明，已無保請回，顏對此案低調，但兩天來各媒體報導之外，甚有出現影射的情形，顏旭懋今天透過臉書發表聲明，指案情已向司法單位說明了，並已無保請回，若有扭曲或中傷的人士，將保留法律追訴權。
顏旭懋的聲明全文如下：「關於媒體所報導的案件，本人日前已經自動到案向檢、警説明，訊後無保請回。因為案件已經進入司法程序，故不便對外解釋細節，日後將配合司法機關調查，本人相信司法必定會還我清白。
因目前案件尚在偵查階段，包括本人及檢、警，均應嚴守偵查不公開之相關規定，希望不要以訛傳訛，妄加揣測，避免造成不必要的困擾。若有惡意中傷、誹謗之有心人士，本人將保留法律追訴權。感謝大家的關心，大家都辛苦了」。
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