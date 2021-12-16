妻為人作保欠8千萬黑道上門 夫以此請求離婚被駁回
台中市民阿南（化名）以妻子小蘋（化名）為她姐姐作保欠債8000萬，黑道來家中要債他才知情，致房子遭拍賣，2人已分居9年，遂向法院請求離婚。小蘋辯稱為姐姐作保的債務已經清償完畢，丈夫幾乎每天到她住處，與她逛街、吃飯，時有性生活，感情並無破裂，一、二審法官認阿南以不堪同居虐待為由，請求判決離婚，不足採信，予以駁回。
阿南主張，他與妻子小蘋結婚已39年，然小蘋積欠債務龐大，諸如她的胞兄於32年前，借走家中數千萬元，全家移民加拿大；他的支票於26年前遭小蘋弄跳票，他向外借錢過日子，他於21年前赴越南打工貼補家用及還債。
至2012年間，小蘋作保欠債8000萬元，直到黑道來家中要債他才得知此情，居住的房屋遭拍賣，拍賣價金扣除債務後餘款全數進入小蘋的帳戶，她也不告知他，也沒分他任何錢。他為避免此類事件再度發生，向法院聲請改用分別財產制。保人事件發生後，小蘋所有銀行帳戶被封不能使用，她要求他以自己名義去銀行開戶供她玩期貨。
阿南表示，他於2012年與小蘋分居至今，分居原因係因為他無法忍受黑道來要債。2人分居已9年，前4年偶爾往來，2人會喝咖啡、聊天，但後來實在無法溝通，已無實質婚姻。因此請求離婚。
小蘋辯稱，她名下店面透天房屋因供姐姐擔保生意債務而遭法院拍賣。她因從事期貨交易賺取利潤維生，丈夫阿南因此常與她交換國際情勢，阿南幾乎每天前往她住處，與她逛街、吃飯，尤其週五至週日，2人經常同聚，時有性生活，持續互相照料，感情並無破裂。
小蘋強調，她擔任姐姐保證人的債務已經清償完畢，現在她債信良好。另阿南稱她多年前借錢數千萬給哥哥、以及支票被弄跳票不能使用云云，並無其事，阿南亦無舉證。
合議庭審酌，阿南與小蘋自2012年間分居後，期間一開始仍有往來互動4年多，且女兒已研究所畢業，可見小蘋單純積欠債務並不足以構成婚姻破裂的重大事由，小蘋並未因積欠債務而致阿南與女兒因被追債而生活於恐懼中或影響家中生活，暨正常求學歷程，阿南以不堪同居虐待為由，請求判決離婚，不足採信。
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