妻為人作保欠8千萬黑道上門 夫以此請求離婚被駁回

台中市民阿南（化名）以妻子小蘋（化名）為她姐姐作保欠債8000萬，黑道來家中要債他才知情，致房子遭拍賣，2人已分居9年，遂向法院請求離婚。小蘋辯稱為姐姐作保的債務已經清償完畢，丈夫幾乎每天到她住處，與她逛街、吃飯，時有性生活，感情並無破裂，一、二審法官認阿南以不堪同居虐待為由，請求判決離婚，不足採信，予以駁回。

阿南主張，他與妻子小蘋結婚已39年，然小蘋積欠債務龐大，諸如她的胞兄於32年前，借走家中數千萬元，全家移民加拿大；他的支票於26年前遭小蘋弄跳票，他向外借錢過日子，他於21年前赴越南打工貼補家用及還債。

至2012年間，小蘋作保欠債8000萬元，直到黑道來家中要債他才得知此情，居住的房屋遭拍賣，拍賣價金扣除債務後餘款全數進入小蘋的帳戶，她也不告知他，也沒分他任何錢。他為避免此類事件再度發生，向法院聲請改用分別財產制。保人事件發生後，小蘋所有銀行帳戶被封不能使用，她要求他以自己名義去銀行開戶供她玩期貨。

阿南表示，他於2012年與小蘋分居至今，分居原因係因為他無法忍受黑道來要債。2人分居已9年，前4年偶爾往來，2人會喝咖啡、聊天，但後來實在無法溝通，已無實質婚姻。因此請求離婚。

小蘋辯稱，她名下店面透天房屋因供姐姐擔保生意債務而遭法院拍賣。她因從事期貨交易賺取利潤維生，丈夫阿南因此常與她交換國際情勢，阿南幾乎每天前往她住處，與她逛街、吃飯，尤其週五至週日，2人經常同聚，時有性生活，持續互相照料，感情並無破裂。

小蘋強調，她擔任姐姐保證人的債務已經清償完畢，現在她債信良好。另阿南稱她多年前借錢數千萬給哥哥、以及支票被弄跳票不能使用云云，並無其事，阿南亦無舉證。