台中市警局選前破案連連 署長陳家欽南下頒36萬獎金

台中市警局從11月起展開「除暴安民」專案，密集掃蕩各類犯罪，陸續偵破博弈網站、詐欺機房、非法槍彈等重大刑案，警政署長陳家欽今天南下台中市，表揚有功人員，頒發獎金36萬，慰勉辦案人員的辛勞，陳家欽也期勉台中市警局，在即將登場的公投與立委補選，加強治安維護、全力查察賄選。

台中市刑大表示，「除暴安民」專案期間，偵破的重大刑案有4件，獲得警政署長陳家欽表揚，包括第六警分局偵破瑪莎拉蒂張姓富少的許姓幕後金主、第二警分局偵破魏姓男子佯交易虛擬貨幣強盜950萬案、台中市刑大偵一隊偵破以陳姓男子為首的詐騙集團，以投資靈骨塔詐騙案，以及第一警分局查獲莊姓男子非法持有槍械案，查獲各類槍支10把。

台中市警局長蔡蒼柏表示，感謝署長百忙中仍親赴本局頒發破案獎金，給予同仁正面鼓勵，激勵團隊士氣，並強調對公投、立委補選，市警局絕對有能力與決心做好治安維護工作，不容暴力或其他非法手段干涉投票、選舉情勢，並恪遵行政中立，達成「投票前平安、投票日平順、開票後平穩」三大目標。