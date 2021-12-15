男挽回前女友不成竟潑汽油欲點打火機 殺人未遂判5年4月

屏東縣王姓男子挽回女友不成，竟朝女友潑汽油，還想點燃打火機。屏東地院依殺人未遂判處5年4月，圖為示意圖。圖／報系資料照

屏東縣王姓男子為挽回分手女友感情，王不滿遭女方封鎖通訊軟體，到加油站買汽油，還傳訊息給兩人共同友人，「不接同歸於盡」，王心生不滿到女方住處，竟持汽油朝女方頭部潑灑，還意圖點燃打火機，好在遭一旁男友制止，才避免憾事發生，屏東地院審理後，王姓男子依殺人未遂判處5年4月有期徒刑，可上訴。

判決指出，王姓男子在前女友封鎖他的LINE後，對女方心生不滿，今年元旦深夜，先到加油站買汽油後，傳訊息給兩人共同友人說，「要同歸於盡」，接著深夜到女方住處，看到女方與現任男友一起，王心生怒火，將汽油朝女方頭底潑灑而下，還意圖拿打火機點火。

好在遭現任男友察覺後，隨即制伏王姓男子。女方則因遭汽油潑灑，導致雙眼、雙耳疼動受傷，警方獲報到場，將王姓男子依現行犯逮捕帶回。

法院審理時，王辯稱，只是要嚇唬她，傳恐嚇訊息是因為當時喝酒醉，不知道自己打什麼內容，對於為什麼還要伸手拿打火機，王辯稱當時他情緒失控。

合議庭認為，王姓男子沒有思考以和平理性方式處理自身想法，竟朝女方頭部潑灑汽油，造成女方受傷，還伸手從褲子口袋拿取打火機想要點燃，好在遭制止，對女方生命造成相當危險，心中也產生莫大恐懼，且王男犯後矢口否認殺人未遂犯行，所為實不足取，考量雙方達成調解，女方撤回告訴，判處殺人未遂罪處有期徒刑5年4月。