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關心朋友被開罰單...高雄警員臉紅騎車 拒酒測攔查記大過

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市警鳳山分局簡姓警員拒絕同事酒測，記大過調地。圖為高雄市警察局。記者林保光／攝影
高雄市警鳳山分局簡姓警員拒絕同事酒測，記大過調地。圖為高雄市警察局。記者林保光／攝影

高雄市警鳳山分局警備隊簡姓警員休假與朋友聚餐，經朋友送回到家後，朋友離去途中因交通違規，遇仁武警分局員警攔路開罰單，他接到朋友電話，騎車趕去關切，但開單員警發覺他身上發出酒氣，懷疑他酒駕，要求對他酒測，他斷然拒測，經鳳山警分局報處分1大過，調地服務。

據了解，簡姓警員（52歲）12月13日休假，晚間與朋友聚餐，後來由沒喝酒的女性朋友載他回家；朋友離開他家不久，當晚10點40分左右，經過高雄市鳥松區大智路，因騎車紅燈右轉，不巧遇仁武警分局鳥松分駐所員警攔查，朋友趕緊打電話給他。

簡姓警員接到電話後，便馬上騎機車趕去大智路，開口便向鳥松所員警直稱「學長」，員警發現他臉部潮紅，懷疑他酒駕，便要求對他酒測，他立即表明拒測，經警方扣車，開出拒絕酒測罰單，可罰18萬元。警方查出他是鳳山警分局員警，立即通報查處。

鳳山警分局今天表示，簡姓員警輪休期間酒駕拒測，經查處後，依「警察人駕車安全考核實施要點」，議處記1大過，並報請調整服務地區，輔導提前退休，強調將持續要求員警，恪遵酒後不開車、開車不喝酒規定，嚴守法令規範，維護警察形象。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 酒測 警察

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