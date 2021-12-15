死者胞姊痛罵開庭像替死刑犯砍價SOP 要凶手去投胎懺悔

林姓騎士去年在新店路邊等姊姊，無端遭和妻子吵架、想宣洩的男子王秉華以料理刀從身後刺死，一審認為他極惡劣而判死刑；林上訴，台灣高等法院今花4小時才辯論終結。王的律師團提醒合議庭要審視他的生命歷程，且王「未達最嚴重犯行」又有憂鬱症，不應判死。林的姊姊質疑審判程序是讓被告減刑的SOP，告訴王「給你機會投胎」。

林的姊姊在庭上慷慨陳詞，指家人都是善良的人，要求王秉華的律師和法官不要踩他們的底線、為了王該不該判死在這邊「砍價」；她質疑是否殺了人後檢查精神狀況有無毛病、站在原地不要動就是自首，可以減刑？她說，大家都盡力想把日子過好，但今天是誰不給誰機會？她弟弟死得有多冤還需要舉例嗎？直言「我就是要你（王秉華）死刑」，並願意親自執行死刑。

2020年3月13日晚間，王秉華與妻子（今年3月已離婚）在新北市新店區IKEA購物後，想邀妻子去娘家附近吃晚餐，王的妻子不願意，夫妻兩人坐在車內口角爭執。王與妻子爭執不下，突然拿起放在車內的料理刀走下車，刺向路旁坐在機車上停等姊姊下班的林姓男子，且「捅好捅滿」一刀畢命。

一審時，王聲稱和妻子吵架後「腦袋一片空白」，因前方有身穿螢光色雨衣的機車騎士，就衝下車持刀刺他，但沒有殺人犯意。王認為自己是自首，因為殺人後第1通電話是打給林姓友人，友人叫他報警，第2通電話打給母親，母親也要他報警，於是撥打110等警察趕來，再向警察表示自己精神有問題。

因一審處死刑，王上訴。高院今開庭時傳鑑定證人、三軍總醫院北投分院醫師楊立光說明。楊說，王秉華在第一次心理衡鑑時未通過測驗，因為他放大自己精神症狀，直到第二次才好好回答。楊認為王具反社會人格特質，青少年、工作時就衝動，但不是精神障礙，王將自己的症狀講得比較嚴重。

林姓死者的父親說，他生了3個女兒後又再拚出男丁傳香火，兒子很孝順，除當兵外都在他身邊學木工，發生悲劇後家裡的工具都不知道要如何處理，「家庭都破碎了」。林父還說，阿公疼孫，就在兒子被殺後，原本健朗的老父親6個月後抑鬱而終，他1年內失去兩個至親，希望司法還他公道。林父指王根本不是精神病，若他被放出來，會有其他人再被殺害。

林母哭著求法官將「殺人魔」判死，希望法官是大家的最後一道防線，讓大家有安全的居住環境。而林的姊姊陳述意見時劈頭就問王「你知道我弟弟叫什麼名字嗎？」弟弟被殺不是家人的錯，但卻得一直上法院，並認為不能因這樣的「自首」而減刑。

姊姊說，王的律師拿「間歇性暴怒障礙症」來辯解，依照對方律師的標準「我就中了3、4項」，大斥「誰沒有暴怒症？誰沒失眠？產後憂鬱症也算吧！」無法接受繳稅養這些作奸犯科的人。

公訴檢察官廖先志也當場提示王秉華遭羈押後和妻的的對話，王向妻子表示自己是隨機殺人又有精神病證明「這是加分」，屆時會向法官說「我的人格轉換回來了」。更離譜的是，王在看守所內還霸凌其他所友，因為「無聊」而將廚餘硬塞到別人的嘴裡。為了博取同情，王還自導自演稱有收容人要打他。

檢方認為王秉華只是在汙名化精神病患者，讓精神病患飽受歧視，而案發當時王只是和前妻在討論在那兒吃飯，根本沒有「暴怒」，不是受了什麼刺激。

王的辯護律師林俊宏則認為一般人吵架不會殺人，而王犯案可證明有間歇性暴怒障礙症，並認為比起其他案件，王不是犯「最嚴重之罪」不應處死。律師陳曉婷則要大家了解王秉華的「生命歷程」，指王家庭不健全，且有注意力不足、過動等症狀，王因沒受幫助而濫用酒精、大麻；她說，王讀書時「當過小老師」，不全然是壞學生。