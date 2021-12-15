六惡少為債務擄人打成重傷 還以漏斗灌泡泡水被起訴

祁男因與被害A男有債務糾紛，今年8月夥同陳男、呂男、吳男、張男、許姓少年等人將A男擄走，以鞭炮纏身點燃、球棒痛毆、漏斗插肛門灌水浣腸等方式凌虐，新北地檢署將祁男另案偵辦，同夥陳等4人案件近日偵結，以強制性交、妨害自由、兒少法、重傷害等罪嫌起訴。

檢警調查，祁男與A男有債務糾紛，疑因此引起祁男不滿，今年8月花錢找來陳、呂、吳、張等人，先到A男租屋處擄走他，載到山上毆打、並脫去他衣服要他籌錢還款，A男籌不出，一群人返回租屋處查找有無可代替的值錢物品，一無所獲後便將A男載往林口山區。

眾人先將A男眼睛、嘴巴以膠帶封上，再輪流以球棒毆打其手部，A男痛苦打滾喊「不要、不要」，呂男與吳男仍不斷持球棒毆打A男並踹他，接著一群人還將鞭炮黏在A男身上後點燃，再以漏斗強灌泡泡水到A男口中。

A男此時已因凌虐神智不清，眾人仍不願放過他，要他改為趴臥姿勢後，持球棒毆打其臀部，吳男再利用漏斗強插入其肛門，A男痛苦掙扎，其餘人見狀還在旁訕笑詢問「有沒有很爽」，接著陳男便拿泡泡水利用漏斗朝A男肛門灌入。

最後眾人要A男站起穿上褲子，再持球棒、皮帶等輪流毆打A男，直到警方獲報擄人，沿途調閱監視畫面追緝到現場將眾人逮捕帶回，A男才脫困送醫。