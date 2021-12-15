涉盜刷患者健保卡詐領健保費1億餘元 嘉市黃姓醫師遭起訴

嘉義市黃姓醫師10多年來涉嫌以盜刷健保卡，包括利用民眾打AZ疫苗時盜刷等方式，虛報健保費用金額高達1億174萬餘元，並將犯罪所得為自己及親屬購買大量金融保險，企圖隱匿犯罪所得；今天嘉義地檢署依詐欺取財、違反洗錢防制法等罪起訴。

據悉，今年健保署人員發現有名居家訪視病患已死亡，該診所仍幫其申報居家訪視費用，查覺事有蹊蹺，追查診所相關申請資料赫然發現黃姓醫師已涉嫌詐領健保費10多年，金額上1億元。

起訴書指出，現年63歲黃姓醫師自2010年起至今年7月31日，在診所內，涉嫌虛報保險對象門診就醫紀錄，並透過電腦系統傳輸至健保署，申請領健保費用。

包括一、向健保署虛報居家訪視費用計523萬餘元。二、以其子也是醫師名義不實申報病患看診之診察費，達169萬餘元。三、涉嫌將虛報慢性病連續處方箋診察費達1082萬餘元。四、涉嫌重複為慢性病患刷卡甚至包含利用民眾打AZ疫苗時盜刷等手法虛報醫療費用達3328萬餘元。五、涉嫌違反「醫藥分業」，未釋出處方箋與看診病患，虛報由診所藥師調劑之藥事費用共計5069萬餘元。致健保署承辦人員陷於錯誤而給付共計1億174萬4449元健保費用。

檢方調查，黃姓醫師以其本人及配偶、子女等親屬名義購買大量金融保險，涉嫌掩飾、隱匿犯罪所得以之為洗錢，迄今年7月31日止保單價金高達1億3849萬餘元。認為黃姓醫師所為，係犯詐欺取財、偽造署押、行使業務上登載不實準文書及違反洗錢防制法等罪。

檢方已查扣其名下21筆不動產、海外基金255萬餘元及存款244萬餘元，並請法院依法宣告沒收。