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工業用鹽熬煮瓜子 麻豆業者被判刑10月併科罰30萬

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市麻豆區一瓜子行被控自2013年起以每包50公斤裝、170元代價，向廠商購買工業用鹽，用來熬煮製造甘草醬油瓜子，衛生局2018年間稽查後查扣大批工業用鹽，檢方依違反食品安全衛生管理法起訴江及廠商，台南地院認江男販賣摻偽食品罪，處10月徒刑，併科罰金30萬元，另江姓廠商則以幫助犯論罪，處5月徒刑，可上訴，另查扣1950斤甘草醬油瓜子已銷毀。

檢調調查，江男自2006年間起擔任瓜子加工廠實際負責人，主要營業項目為甘草醬油瓜子、南瓜子及葵花瓜子等產品生產與販售，而生產甘草醬油瓜子，先由透過鍋爐煮水產生蒸汽後，將蒸汽導至大型煮鍋下方加熱煮鍋，煮鍋內則置入原料瓜子、鹽及牛奶香料、味素、八角、丁香等調味料及水一同蒸煮，增加瓜子風味。

據調查，江男自2013年6月21日起，以每包50公斤裝、約170元代價，向廠商購買工業用鹽，平均每年購買80至100包，用以供熬煮製造加工甘草醬油瓜子使用，並將製造、加工完成的甘草醬油瓜子成品，以每台斤105元販賣給民眾。

直至衛生局人員2018年1月19日前往加工廠行政稽查，發現該廠在生產加工瓜子過程中有違法使用工業用鹽，將工廠現場以工業用鹽生產製造的甘草醬油瓜子成品約1290公斤、工業用鹽79.5包等物封存，並函送台南地檢署告發。同年5、11月赴廠商及住家搜索，查扣相關證物。

江男辯稱，瓜子加工廠向廠商購買的工業用鹽，是要加入軟水機清洗鍋爐水垢，他製造甘草瓜子使用的鹽是向麻豆農會購買食品用鹽。因為廠商表示每次購買要80至100包才願意送貨，要80至100包才願意送貨，所以瓜子加工廠每一次購買工業用鹽才會如此多。

江姓廠商也辯稱，他賣給工廠的鹽是鍋爐軟水用的。台鹽公司於2011年7月才區分工業用鹽及食品用鹽，而且工業用鹽包裝袋上標示非供食品用，他不知道對方將工業用鹽用在何處。

然而，江父在稽查時表示，他們是在衛生局稽查時，才知道所使用的鹽是工業用鹽，之後他們就都沒有再使用工業用鹽來生產瓜子，現在他們都使用食品用鹽來生產瓜子。稽查人員也證述瓜子加工廠業者陳述，現場工業用鹽是供製造瓜子時調味使用，且現場生產的瓜子摻有工業用鹽，才將瓜子及工業用鹽封存。

台南市麻豆區一瓜子行江姓業者向同姓廠商購買工業用鹽，用來熬煮製造甘草醬油瓜子，台南地院認業者販賣攙偽食品罪，處10月徒刑，併科罰金30萬元，廠商則處5月徒刑，可上訴。圖／本報資料照
台南市麻豆區一瓜子行江姓業者向同姓廠商購買工業用鹽，用來熬煮製造甘草醬油瓜子，台南地院認業者販賣攙偽食品罪，處10月徒刑，併科罰金30萬元，廠商則處5月徒刑，可上訴。圖／本報資料照

衛生局 台南

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