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蘇花改車牌辨識系統連攔2車 欠罰鍰車主無所遁形

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

執行署花蓮分署與警方合作，使用「車牌辨識系統」，在蘇花改攔下2輛欠繳違規罰鍰車輛，讓車主乖乖繳清罰鍰。圖／執行署花蓮分署提供
執行署花蓮分署與警方合作，使用「車牌辨識系統」，在蘇花改攔下2輛欠繳違規罰鍰車輛，讓車主乖乖繳清罰鍰。圖／執行署花蓮分署提供
不繳罰鍰小心被拍下查緝，法務部行政執行署花蓮分署與警方合作，使用「車牌辨識系統」，在蘇花改攔下2輛欠繳違規罰鍰車輛，其中一輛車主陳姓男子原先協商分期繳納，卻逾期未繳罰鍰，執行署依法當場查扣車輛，讓他只好乖乖將所欠健保費與交通罰鍰一次繳清。

行政執行署花蓮分署統計，今年違反道路交通管理處罰條例，移送花蓮分署執行的義務人有2萬8090人，總金額高達3億2864萬9233元，目前已清償8866萬1687元。

執行署花蓮分署在本月10日，透過車牌辨識系統，發現欠繳交通違規罰鍰6萬2300元的簡姓男子，開車出現在蘇花改，立刻請警方攔下人車，簡男見躲不掉，表明無法一次繳清，現場繳納1萬2300元，其餘款項分5期辦理分期繳納，才領回被查封的車輛。

在同日下午近3時，另名陳姓男子駕駛休旅車行經蘇花改，同樣被系統偵獲，執行人員立即與警方前往查扣車輛。由於陳男在去年9月曾表示要分期繳納，但只繳納1萬元就未再履行，執行人員告知，要當場查扣並移置保管，陳男嚇得立刻將所欠健保費與罰鍰近7萬8000元一次繳清。

花蓮分署指出，法務部行政執行署指示，全國各分署加強執行「滯納違反道路交通管理處罰條例罰鍰案件」，且將執法重點置於查扣車輛等相關作為。因此，花蓮分署與縣警局交通隊跨機關合作，利用車牌辨識系統等高科技設備，查緝違規不繳罰鍰車輛，一旦發現被鎖定的車輛，立即會同前往攔截、查封，以督促義務人繳清。

花蓮分署呼籲，欠繳罰鍰或稅費的義務人，應盡速自動繳納，否則名下財產隨時有被強制執行的可能；如經濟上確有困難無法一次繳納者，應主動洽詢分期繳納事宜，以免愛車遭查扣。

由於沒繳清罰鍰車子被查扣，陳姓車主趕緊一次繳清。圖／執行署花蓮分署提供
由於沒繳清罰鍰車子被查扣，陳姓車主趕緊一次繳清。圖／執行署花蓮分署提供
透過車牌辨識系統，執行署花蓮分署在蘇花改攔下欠繳違規罰鍰車輛，車主只好乖乖繳錢。圖／執行署花蓮分署提供
透過車牌辨識系統，執行署花蓮分署在蘇花改攔下欠繳違規罰鍰車輛，車主只好乖乖繳錢。圖／執行署花蓮分署提供

花蓮 蘇花改 交通違規 罰單

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