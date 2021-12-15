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限縮民眾檢舉交通違規 大雅警分局長：仍可告訴警方

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市大雅警分局長賈立民，上廣播節目說明交通規定。圖／警方提供
台中市大雅警分局長賈立民，上廣播節目說明交通規定。圖／警方提供
最近立法院會三讀通過修正道路交通管理處罰條例第7之1條「開放民眾檢舉項目」，列出46種民眾可檢舉的交通違規事項，台中市大雅警分局長賈立民表示，雖限縮民眾可檢舉交通違規項目，並不意昧違規不能處理，民眾還是可以請警方協助，警方也會持續加強取締交通違規，維護用路人安全。

分局長賈立民表示，因科技發達，手機拍照、行車記錄器錄影非常方便，連帶也讓民眾檢舉交通違規案件暴增，去年經統計約占警察機關舉發總件數的三分之一，讓員警疲於奔命，修法開放民眾檢舉違規項目，「動態違規」，對交通安全危害性較高，且警察不易實施稽查取締的違規項目共41項，「靜態違規」，主要限縮於路口、行人穿越道、人行道等嚴重影響交通安全與秩序的違規停車共5項。

賈立民昨天上警察廣播電台台中分台「945會客室」節目專訪，與主持人蘇筠在空中以幽默輕快口吻，談交通安全及精闢講解最新交通法令。

賈立民表示，青少年為尋求刺激及發洩而利用道路競速、炫技等，不僅違法，更嚴重妨礙社會安寧及交通安全，呼籲駕駛人應確實遵守交通法令規定，並建立防禦駕駛觀念與良好駕駛習慣，有效減少交通事故發生，大雅分局除將持續加強取締各種違規行為，也會利用各種座談會與活動加強宣導危險駕車不良後果與須承擔法律責任，例如可能造成交通事故致人死傷或財損等，引發後續民事求償，以求能更整體改善交通問題。

交通違規 警察

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