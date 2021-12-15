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他揮菜刀追砍害釣客失足落海 恐嚇變殺人罪判關11年
捕鰻苗維生的男子洪義文4年前駕駛膠筏出港，和黃姓釣客發生口角，他拿菜刀揮砍，逼得黃失足落海身亡，一、二審依恐嚇等罪判刑，但最高法院撤銷發回更審，台南高分院更一審改依殺人罪判刑11年，最高法院駁回定讞。
最高法院指出，洪在過程中對黃恐嚇「要把你砍死」，且揮刀砍殺已經構成殺人罪，洪否認原判決已認定的殺人事實，不能成為上訴第三審的合法理由，駁回洪的上訴。
洪2017年1月5日晚上駕駛膠筏出港捕鰻苗，但膠筏不慎勾到黃的釣魚線，黃不滿向他丟石頭，雙方發生口角，洪氣憤地上岸持菜刀朝黃煇砍，害黃躲至堤防邊擋泥牆下的狹窄基座。
洪仍不罷手，對黃恫稱「好膽你給我起來，我要砍死你」，甚至朝黃丟玻璃空瓶，黃不慎失足落海，洪見狀未上前搭救，反而騎機車離去，事隔4天後黃的億體才被人發現。
一、二審皆依恐嚇等罪判刑，但最高法院撤銷發回更審；台南更一審認為洪涉犯殺人罪，判刑11年，最高法院認為原審認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回洪的上訴，全案定讞。
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