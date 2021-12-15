快訊

直播／春節檢疫違規將罰款 指揮中心下午2時說明

禾馨執行長蘇怡寧遭父控遺棄罪 北檢「蘇母能生存」不起訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

禾馨執行長蘇怡寧遭父控遺棄罪 北檢「蘇母能生存」不起訴

中央社 / 台北15日電

禾馨集團執行長暨慧智基因董事長蘇怡寧。 圖／慧智基因提供
禾馨集團執行長暨慧智基因董事長蘇怡寧。 圖／慧智基因提供

禾馨診所執行長蘇怡寧及妻子被8旬父親提告遺棄蘇母。台北地檢署偵辦後，認為蘇母尚有多筆房地、存款等且另有子女照顧，蘇怡寧夫婦不構成遺棄罪責，將2人不起訴處分。

蘇怡寧父親提告指出，蘇怡寧的母親自民國105年間因跌倒更換人工關節，但開完刀後感染葡萄球病菌，身體就變的很虛弱，現在都躺在電動床上，生活無法自理，蘇怡寧與陳姓妻子均未予探視或支付扶養費、提供生存所必要扶助，涉犯刑法第294條第1項遺棄罪嫌。

北檢調查，蘇父於101年退休後，領有退休金約600萬元，蘇母以前是國中老師，約於25年前退休，每月領有退休金約4萬餘元，名下還有多筆房地、存款、股票及利息、股利等。

檢察官指出，蘇母雖已年邁並患有疾病，但審酌蘇母現有固定住所，且生活起居有人照料，而醫療費用、生活開銷均有蘇父及蘇母的退休俸、存款、利息、股利等作為支付，認為蘇母應該沒有不能生存的情形。

另外，蘇父在偵查中表示，他與蘇母育有2個兒子、1個女兒，長子是蘇怡寧、另有1子1女，蘇怡寧雖然完全沒有關心、照顧母親，但他的弟弟、妹妹每2、3天就會回家看母親，如果蘇母要去醫院，會輪流陪伴，每週六也會回家陪母親吃飯，且經常會買營養品及水果給蘇母。

北檢認為，蘇母既然已經由蘇父、看護及蘇怡寧的弟弟妹妹照料，蘇怡寧夫婦縱有未克盡扶養義務情事，蘇母的生命也不致發生危險，蘇怡寧夫婦被控遺棄罪罪嫌不足，予不起訴處分。

蘇怡寧 禾馨診所

延伸閱讀

遭爆棄養雙親 蘇怡寧：已隱忍父親情緒勒索多年

林秉樞用小禾馨護理師男友身分打殘劑 北市：診所沒有違規

禾馨二度替四叉貓檢驗抗體 最終被裁罰10萬元

驗抗體挨罰 禾馨：能讓民眾做檢測算「功德一件 」

相關新聞

禾馨執行長蘇怡寧遭父控遺棄罪 北檢「蘇母能生存」不起訴

禾馨診所執行長蘇怡寧及妻子被8旬父親提告遺棄蘇母。台北地檢署偵辦後，認為蘇母尚有多筆房地、存款等且另有子女照顧，蘇怡寧夫...

高職成績系統遭駭驚動調查局 一查是學生竊帳密幫好友「及格」

就讀高雄某公立高職的蔣姓學生，擔心自己和其他同學成績太爛，利用他在學務處打工的機會，先登入校內電腦系統竄改7位教師密碼，...

天價！他違規左轉把汽車廠少東撞成植物人 判賠4029萬元

從事室內裝潢的馮姓男子前年騎機車違規左轉，撞擊薛姓騎士的機車，造成薛顱內出血，送醫仍昏迷至今，成為植物人；薛父提告求償1...

蘇花改車牌辨識系統連攔2車 欠罰鍰車主無所遁形

不繳罰鍰小心被拍下查緝，法務部行政執行署花蓮分署與警方合作，使用「車牌辨識系統」，在蘇花改攔下2輛欠繳違規罰鍰車輛，其中...

限縮民眾檢舉交通違規 大雅警分局長：仍可告訴警方

最近立法院會三讀通過修正道路交通管理處罰條例第7之1條「開放民眾檢舉項目」，列出46種民眾可檢舉的交通違規事項，台中市大...

他揮菜刀追砍害釣客失足落海 恐嚇變殺人罪判關11年

捕鰻苗維生的男子洪義文4年前駕駛膠筏出港，和黃姓釣客發生口角，他拿菜刀揮砍，逼得黃失足落海身亡，一、二審依恐嚇等罪判刑，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。