高職電腦遭駭驚動調查局 一查是學生竊帳密改好友成績

就讀高雄某公立高職的蔣姓學生，擔心自己和其他同學成績太爛，利用他在學務處打工的機會，先登入校內電腦系統竄改7位教師密碼，再以老師帳密登入成績管理系統，幫同學竄改國文、英文等10科成績，後來校內老師發現帳密遭更改向上通報，校方懷疑遇到駭客，驚動調查局派員調查，才揪出全案，高雄地檢署偵結，認為蔣生有悔意，給予緩起訴自新。

檢方調查，蔣姓高職生平時在學務處擔任工讀生，協助生輔組陳姓組長處理簡單的行政工作；去年5月，陳姓組長收取各班點名卡後，將他的帳密交給蔣生，請他登入到學校的「操行成績系統」，幫忙登載各班學生缺曠課紀錄。

結果蔣生拿到組長的帳號密碼後，發現可以登入「Web成績管理系統」，於是他先利用組長權限，登入系統變更學校7位老師的密碼，再持竄改後的帳密，偷偷修改自己和12位好友的國文、英文、動力機械概論、力學進階應用等10科成績，讓原本不及格的成績通通變為「及格」。

帳密遭到竄改的老師，發現登入不進「Web成績管理系統」，懷疑校內電腦遭到駭客入侵，校方接獲通報後不敢大意，通報調查局協助調查，高雄市調查處派員查找，結果調閱電腦紀錄、IP位置，發現根本不是駭客入侵，而是自己學生搞的鬼。