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趁朋友睡覺偷抄信用卡資料 盜刷吃喝、住宿4.3萬被訴

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓男子在去年7月間，趁前往黃姓友人住處時，趁黃睡覺，抄錄黃的2張信用卡，紀錄在自己手機的備忘錄內，事後利用該信用卡資料，盜刷購買Uber餐點，到高雄住飯店，黃發現消費異常後止付，張食髓知味，又用相同手法，抄錄另名張姓友人的信用卡盜刷，經警方追查，張一共盜刷3張信用卡，金額達4.3萬，台中地檢署偵結，依偽造文書罪起訴。

起訴指出，張姓男子（21歲）在去年7月31日前往黃姓友人，位於台中市北屯區的住處時，趁黃姓友人睡覺，翻找黃的錢包，抄錄黃所有的國泰世華銀行、台北富邦銀行的信用卡卡號、使用期限、授權碼等資料，紀錄在自己的手機備忘錄內，再利用小額消費可以綁定手機號碼的機會，將信用卡綁定在自己手機，使用Uber叫車、叫餐的服務，在去年8月4日至同年月25日止，盜刷2.4萬餘元。

張在去年8月19日前往高雄市前金區住宿2間旅館，刷卡消費2000元，另外在同年8月26日至9月11日間，再利用Uber送餐、搭車盜刷8600多元，因黃發現信用卡消費異常後止付，張才未能繼續盜刷。

張食髓知味後，又在去年9月中旬的不詳時間、地點，取得鄭姓友人以母親名義所申辦的美國運通信用卡，同樣也將信用卡資料紀錄在自己的手機備忘錄內，再使用Uber叫車、叫餐，盜刷8700餘元，鄭母發現後止付報警。

全案偵訊時，張否認盜刷，但承認有使用信用卡到旅館投訴，台中地檢署偵結，認定張犯行明確，依詐欺得利、偽造文書罪起訴。

台中市張姓男子涉嫌抄錄友人的信用卡資料後，盜刷4.3萬元，台中地檢署偵結，依偽造文書、詐欺取財罪起訴。圖／報系資料照
台中市張姓男子涉嫌抄錄友人的信用卡資料後，盜刷4.3萬元，台中地檢署偵結，依偽造文書、詐欺取財罪起訴。圖／報系資料照

盜刷 偽造文書 信用卡

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