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天價！他違規左轉把汽車廠少東撞成植物人 判賠4029萬元

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

從事室內裝潢的馮姓男子前年騎機車違規左轉，撞擊薛姓騎士的機車，造成薛顱內出血，送醫仍昏迷至今，成為植物人；薛父提告求償1.9億元，台灣高等法院判馮應賠償4029萬元，可上訴。

薛父提告主張，馮2019年7月5日下午5時許騎機車行駛新竹市延平路交叉路口，卻未遵守規定兩段式左轉，逕自左轉撞擊直行的薛，導致薛人車倒地，顱內出血，四肢無法正常活動，送醫治療仍重度昏迷無行為能力。

薛父請求醫療費、喪失勞動力損失、病房護理費、營養健康食品費、精神慰撫金等，共1億9013萬餘元；馮抗辯勞動力損失、精神慰撫金金額過高，請求酌減。

法院認為，薛事故前擔任自家汽車零件製造、維修廠擔任主管，認定每月薪資為7萬餘元，計算至薛65歲退休，勞動力損失為1739萬餘元，再加上醫療、看護、營養健康食品費和精神慰撫金，判馮須賠償4029萬餘元。

示意圖／聯合報系資料照片
示意圖／聯合報系資料照片

植物人 車禍

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