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台南KTV鬥毆酒客傷重不治 男子持鐵棍為友助勢被控殺人

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

10年前，男子歐陽等4人2月間前往台南市某KTV飲酒作樂，欲離去時與鄭姓少爺為細故而口角，鄭遭歐陽等人圍毆，鄭以無線電呼叫其他同仁及在場陳姓友人追打歐陽等人，陳男見歐陽已倒臥路中，持鐵棍朝對方臉部猛擊後逃匿，歐陽經送醫傷重不治。陳男事後棄保逃匿多年，經勸說後出面，檢方依殺人罪嫌將陳男起訴，他坦承持鐵棍打人，沒有要殺人。

台南地院今天上午召開辯論庭，檢方指出，陳男坦承持鐵棍攻擊死者臉部，最後因傷死亡。依其自白與證人證述大致相符，陳男造成死者死亡原因之一，具相當因果關係；當時歐陽倒地重傷，陳男可預見持鐵棍攻擊其臉部，可能造成對方死亡，兩人雖無深仇大恨，究竟殺人、重傷害致死或傷害，請法官依法判刑。

陳男表示，當時喝酒喝到一半，已有醉意，而被叫去現場，已經喝醉了，事後也感到後悔。辯護人說，陳男與死者不認識，因泊車友人被毆打，陳男到場時，歐陽已仰躺在馬路中間，已遭人以不明鐵器後腦猛擊，仰躺在地上動也不動，力道大到讓歐陽吐血。

辯護人也說，陳男因朋友出手相助，拳打腳踢，甚至持鐵棍傷人，也坦承傷害、傷害致死，但否認殺人。他也請法官審酌與共同被告達達和解，陳男個人則賠償80萬，取得家屬諒解，請法官酌減其刑。陳男當庭請求法官從輕量刑，回家照顧母親和兒子。合議庭則訂於明年1月5日宣判。

陳姓男子當庭請求法官從輕量刑，回家照顧母親和兒子，台南地院則訂於明年1月5日宣判。圖／本報資料照
陳姓男子當庭請求法官從輕量刑，回家照顧母親和兒子，台南地院則訂於明年1月5日宣判。圖／本報資料照

殺人 台南 KTV

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