男有錢買百萬皮卡沒錢繳欠款 愛車被查封秒捧現金「救車」

高雄傅姓男子欠繳逾千件交通罰單、牌照、燃料稅及健保費，累積欠款達58萬元，但傅男有錢買價值百萬的進口皮卡，卻不願繳清欠款，行政執行署人員掌握傅男新車停放位置，前天動員查封新車執行，傅男見愛車要被拖走，才驚覺事態嚴重，捧著25萬現金先繳清一半欠款，餘款分期繳清救回愛車。

從事抓漏工程的傅男，累積積欠917筆交通罰單、96筆牌照、燃料稅及健保費，但交通局屢次催繳傅男都置之不理，案件移送行政執行署高雄分屬執行，但查扣銀行存款也僅得款3萬餘元。

後來執行人員發現傅男去年購入價值百萬元的進口皮卡，多次到傅的戶籍地蹲點準備查封，但傅行蹤不定，難以掌握車輛行蹤，後來執行人員發現傅已有不繳停車費的習慣，委託高雄市交通局協助查詢停車紀錄，發現他常在一新路、林森路、三多路出沒。

執行人員根據線索，前天到一心路蹲點，果真發現到傅男的進口新車，立即上前查封，準備將車輛拖走還清欠款；傅男眼見愛車被查封，立即出現求情，稱他要做工程，若車輛被查封，會影響到他工作，最後他同意當場繳納25萬元欠款，餘款則以分期方式繳納，順利領回愛車。