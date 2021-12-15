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趁民眾打疫苗盜刷健保卡詐領逾億元 嘉市醫師遭起訴

中央社 / 嘉義市15日電

嘉市黃姓醫師盜刷病患健保卡詐領逾1億元健保費，檢方依詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌起訴。 聯合報系資料照／記者卜敏正攝影
嘉市黃姓醫師盜刷病患健保卡詐領逾1億元健保費，檢方依詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌起訴。 聯合報系資料照／記者卜敏正攝影

嘉義市黃姓醫師10多年來盜刷健保卡、詐領逾1億元健保費，包含利用民眾打AZ疫苗時盜刷，甚至購買大量金融保險，掩飾犯罪所得，檢方依詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌起訴。

嘉義地檢署今天發布起訴書指出，現年63歲黃姓醫師自99年起至今年7月31日，涉嫌在開業的診所內，明知患者為按月就診的慢性病患，卻以較高診察費的慢性病連續處方箋方式申報；且又未對病患進行居家訪視，卻申報居家訪視費用等虛報點數相關不實方法。

黃姓醫師自今年1月起至7月31日，以其擔任醫師的兒子名義，不實申報病患看診的診察費；今年7月間，還利用多名民眾前往其診所施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）AZ疫苗時盜刷。

黃姓醫師並趁民眾前往診所自費減肥、戒菸門診，以及保險公司委託診所進行被保險人健檢而未實際看診，卻重複刷卡虛報健保費用或以其他疾病、症狀虛報健保費。

起訴書表示，黃姓醫師還違反「醫藥分業」政策，擅自調劑藥品，在處方箋上偽造診所藥師的署押，從中虛報由藥師調劑的藥事費用。黃姓醫師以上所為，造成健保署承辦人員陷於錯誤，而給付共計新台幣1億100多萬元健保費用。

另外，黃姓醫師涉以自己及妻子、兒女等親屬名義購買大量金融保險，以掩飾或隱匿詐欺犯罪所得，已涉及洗錢，計保單價金高達1億3000多萬元。

檢方審酌被告黃姓醫師為高級知識分子，明知健保署營運已長年鉅額虧損，竟因貪圖健保署醫療資源，從中詐領健保費用，危害全民健康保險制度的完整性與正確性，且詐騙期間長達10餘年，詐得逾1億元鉅額費用，對於健保財政健全造成嚴重傷害，雖坦承犯行，但擁有巨額財產竟未與健保署達成和解，返還其詐得款項，建請法官量處適當刑責。

檢方指出，這起案件偵辦期間，健保署也啟動「自清」專案，獲得良好成效。

健保卡 醫師 盜刷 洗錢防制法

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