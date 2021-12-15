快訊

遭爆棄養雙親 蘇怡寧：已隱忍父親情緒勒索多年

影／五股ATM搶案疑點多…嫌犯早到7分鐘 等保全抵達就動手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男酒駕闖紅燈心虛想逃 猛催油門柏油路拖行員警50公尺

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

吳姓男子在基隆喝米酒騎車到桃園，因闖紅燈被林姓員警攔查，吳心虛趁隙跳上機車想逃，林見狀拉著他領口制止，卻遭吳猛催油門在柏油路拖行長達50公尺，最後雙雙連人帶車摔向分隔島，所幸林員身材壯碩僅輕傷無大礙，檢方偵結依妨害公務、公共危險罪嫌起訴吳，建請法院從重量刑。

檢警調查，吳男（61歲）今年6月14日在基隆喝米酒，下午3點多騎機車行經桃園區忠義路2段、頂湖路口時，因違規闖紅燈被龜山分局坪頂派出所林姓員警攔檢，因吳身上散發酒氣，警方請他在原地等待其他員警攜帶酒測器到場。

吳男一開始假意配合，但又擔心酒測值超標曝光，竟趁警方一不注意發動跳上機車想逃，林員也立刻抓住他衣領制止，但吳堅決不配合重催油門往前騎，林則牢牢緊抓不放結果一路遭吳拖行長達50公尺，最後吳重心不穩，2人連人帶車摔向中央分隔島。

支援警力到場連忙將吳壓制，經施以呼氣酒測值達每公升0.6毫克；檢方訊時，吳坦承酒駕但矢口否認妨害公務，辯稱自己沒有衝撞警察，但因酒駕心虛想要跑，警察發現就從他左後拉住領口，過程中對方才有擦傷。

警方也提出當時密錄器、傷勢照片佐證，所幸林員身材壯碩、反應快速，當時雖隻身遭吳男騎機車在柏油路拖行50公尺之遠，但並未受嚴重擦挫傷。

檢方勘驗錄影畫面認為，吳男逃逸時明知員警抓他領口要制止，且知悉發動機車駛離，將導致警方遭拖行而受傷，卻仍為之，具有妨害公務故意，偵結依妨害公務、公共危險2罪嫌起訴他，另吳構成累犯，建請法院從重量刑。

龜山分局。記者曾健祐／攝影
龜山分局。記者曾健祐／攝影

妨害公務 警察 酒駕

延伸閱讀

珠心算名師酒駕衝撞騎樓波及6車 檢方求刑6月

影／闖紅燈撞倒人、騎士犁田後爬起 網轟：真是不公平

西湖鄉直擊狗遭拖行 飼主涉過失傷害最高可罰7.5萬元

黑手開警車闖紅燈撞人 北市警局做錯這件事要賠578萬

相關新聞

天價！他違規左轉把汽車廠少東撞成植物人 判賠4029萬元

從事室內裝潢的馮姓男子前年騎機車違規左轉，撞擊薛姓騎士的機車，造成薛顱內出血，送醫仍昏迷至今，成為植物人；薛父提告求償1...

高職成績系統遭駭驚動調查局 一查是學生竊帳密幫好友「及格」

就讀高雄某公立高職的蔣姓學生，擔心自己和其他同學成績太爛，利用他在學務處打工的機會，先登入校內電腦系統竄改7位教師密碼，...

趁民眾打疫苗盜刷健保卡詐領逾億元 嘉市醫師遭起訴

嘉義市黃姓醫師10多年來盜刷健保卡、詐領逾1億元健保費，包含利用民眾打AZ疫苗時盜刷，甚至購買大量金融保險，掩飾犯罪所得...

趁朋友睡覺偷抄信用卡資料 盜刷吃喝、住宿4.3萬被訴

台中市張姓男子在去年7月間，趁前往黃姓友人住處時，趁黃睡覺，抄錄黃的2張信用卡，紀錄在自己手機的備忘錄內，事後利用該信用...

台南KTV鬥毆酒客傷重不治 男子持鐵棍為友助勢被控殺人

10年前，男子歐陽等4人2月間前往台南市某KTV飲酒作樂，欲離去時與鄭姓少爺為細故而口角，鄭遭歐陽等人圍毆，鄭以無線電呼...

男有錢買百萬皮卡沒錢繳欠款 愛車被查封秒捧現金「救車」

高雄傅姓男子欠繳逾千件交通罰單、牌照、燃料稅及健保費，累積欠款達58萬元，但傅男有錢買價值百萬的進口皮卡，卻不願繳清欠款...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。