男酒駕闖紅燈心虛想逃 猛催油門柏油路拖行員警50公尺

吳姓男子在基隆喝米酒騎車到桃園，因闖紅燈被林姓員警攔查，吳心虛趁隙跳上機車想逃，林見狀拉著他領口制止，卻遭吳猛催油門在柏油路拖行長達50公尺，最後雙雙連人帶車摔向分隔島，所幸林員身材壯碩僅輕傷無大礙，檢方偵結依妨害公務、公共危險罪嫌起訴吳，建請法院從重量刑。

檢警調查，吳男（61歲）今年6月14日在基隆喝米酒，下午3點多騎機車行經桃園區忠義路2段、頂湖路口時，因違規闖紅燈被龜山分局坪頂派出所林姓員警攔檢，因吳身上散發酒氣，警方請他在原地等待其他員警攜帶酒測器到場。

吳男一開始假意配合，但又擔心酒測值超標曝光，竟趁警方一不注意發動跳上機車想逃，林員也立刻抓住他衣領制止，但吳堅決不配合重催油門往前騎，林則牢牢緊抓不放結果一路遭吳拖行長達50公尺，最後吳重心不穩，2人連人帶車摔向中央分隔島。

支援警力到場連忙將吳壓制，經施以呼氣酒測值達每公升0.6毫克；檢方訊時，吳坦承酒駕但矢口否認妨害公務，辯稱自己沒有衝撞警察，但因酒駕心虛想要跑，警察發現就從他左後拉住領口，過程中對方才有擦傷。

警方也提出當時密錄器、傷勢照片佐證，所幸林員身材壯碩、反應快速，當時雖隻身遭吳男騎機車在柏油路拖行50公尺之遠，但並未受嚴重擦挫傷。