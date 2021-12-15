月領20萬嗆基層警「層次不夠高」 總裁特助妨害公務判緩刑

擔任某集團總裁特助、月領20萬元的曾姓男子，酒後對基層警察嗆聲「你的層次不夠高」，另出拳毆警，台北地方法院審理，曾與警察和解，法官依妨害公務罪判曾拘役30日，可易科罰金3萬元，緩刑2年。可上訴。

曾姓男子接受審判時，告訴法官自己擁有英國WARWICK華威大學跟MBA學程的智識程度，職業為集團總裁特助及金融投資專員，月薪約20萬元。

判決書說，今年4月10日凌晨2時，曾在台北市某酒吧飲酒，酒後撥打110告訴勤務中心酒吧內有男生在虐待女生等，請警方前來處理。

分局杜姓員警與曾確認報案內容、事發地址後，隨即抵達現場，但曾卻因酒後情緒失控，對杜辱罵「FUCK YOU」、「你的層次不夠高！」、「你有受英國教育嗎？」

曾姓男子除以言詞侮辱執勤員警外，還徒手毆打員警，造成杜員受有後腦、後頸部位傷害，被依現行犯逮捕，檢方依公然侮辱、傷害、妨害公務罪查辦，杜員後來撤回公然侮辱、傷害告訴，檢方依妨害公務罪起訴曾，聲請簡易判決。