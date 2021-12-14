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彰化中古車商竄改里程數 售出16輛狠削121萬

中央社 / 彰化縣14日電

販售中古車的蔡姓、游姓男子涉嫌找人竄改汽車儀表板里程數，花費新台幣8000元「調表」16輛車販售，不法獲利121萬6664元，彰化地檢署今天依詐欺罪嫌對蔡男、游男提起公訴。

在彰化縣花壇鄉販售中古汽車的蔡男、游男涉嫌以每輛車新台幣500元代價，找人竄改汽車儀表板里程數，售出16輛車不法獲利達121萬6664元，彰化地方檢察署偵查終結，依涉犯詐欺罪嫌起訴蔡男、游男。

彰檢調查，蔡男、游男為花壇鄉一家汽車廣場實際負責人，為使售車獲利更多，2019年至2020年間涉嫌將16輛待售中古車竄改里程數後銷售，其中有2009年出廠、使用10年的Toyota Yaris里程數，甚至從22萬多公里調低為2萬多公里，差距約20萬公里。

檢方指出，里程數是車輛使用損耗狀況，攸關價格、品質、性能、維護保養、後續耐用時限等，除非購買者另有特定消費目的，如買稀有古董車、絕版車，因此，里程數為消費者購車與影響車價高低的重要因素，但被告卻找人竄改，使被害人購入不實價金的中古車。

這家車商網路評價不高，甚至有人留言質疑「有沒有人也在這家車商買到計程車」、「只有一個字，差」；彰化縣花壇鄉中山路一段、二段沿路有數十家二手車行，號稱「中古車一條街」，過去早有業者因變更儀表板里程數遭依詐欺取財罪判刑。

中古車 詐欺

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