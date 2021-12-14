新設「量準會」牽動判死 司法院院長提名、立法院同意
刑事案件判決量刑歧異屢遭詬病，也成司法不受信賴的原因之一，司法院為提升量刑妥適、公平、合理可預測性，昨天院會通過制定刑事案件妥適量刑法草案，未來將設獨立的「刑事案件量刑準則委員會」來訂定量刑準則，委員均由司法院院長提名，經立法院同意後任命。為避免受到政治力影響，委員應超出黨派以外，獨立行使職權。
國人對司法的信任與否，刑度往往是關鍵，尤其判決死刑與否更牽動民意、甚至是對政府的信任，未來主張廢除死刑者「並未被排除」出任量準會委員。
司法院秘書長林輝煌表示，參考美國、英格蘭與威爾斯、蘇格蘭量刑改革的模式，「妥量法」明文授權成立「量準會」，為二級獨立機關，主要任務在明定量刑因子（量刑審酌事項）或劃定量刑區間等模式訂定量刑準則，對於法院具有原則上的拘束力，兼顧量刑公平性和個案妥適性。林指量刑準則可以讓法官對案件的量刑過程更加精緻，有助維護刑事正義。
司法院刑事廳廳長彭幸鳴表示，量準會將設9至11名委員，任期4年，除主任委員由現任或曾任最高法院刑事庭實任法官的人擔任外，其餘兼任委員由具有相關學識經驗的人員或學者專家擔任，以反應多元意見。基於民主正當性的要求，委員都由司法院院長提名，立法院同意後任命。
為了使量刑準則符合實務需求，明定量刑準則的訂定、修正及廢止，應遵循量刑相關法律規定，並參酌實務、執行矯治、處遇及教化現況、對刑事司法的影響、相關研究報告等事項，並應徵詢法院意見、進行預告、公告程序。草案也明定各量刑準則施行後，量準會應每2年提出評估報告，作為日後訂定、修正及廢止量刑準則之用。
彭幸鳴表示，量刑準則原則上對法院有拘束力，但如果法院審酌案件情節，認為適用結果顯有不當或顯失公平且敘明理由者，則可不適用。她說，妥量法明定法院量刑應審酌相關法律規範目的、罪刑相當及行為人責任原則；符合比例原則及平等原則；兼衡有利及不利行為人之情狀；不得為重複評價；少年量刑，優先適用少年事件處理法。
此外，「定應執行刑」也一直是司法遭議之處，刑度往往是「1+1≠2」，例如犯服用毒品致不能安全駕駛動力交通工具而駕駛因而致人於死罪判6年6月，又犯肇事致人死亡逃逸罪處2年徒刑，合併執行刑卻是7年6月，也常常不符合國人法感情。妥量法將明定法院酌定應執行刑時，應綜合考量各罪整體關係，包括侵害法益的異同、對侵害法益的加重效應及時間、空間的密接程度，並應考量行為人的「社會復歸」。
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