新設「量準會」牽動判死 司法院院長提名、立法院同意

刑事案件判決量刑歧異屢遭詬病，也成司法不受信賴的原因之一，司法院為提升量刑妥適、公平、合理可預測性，昨天院會通過制定刑事案件妥適量刑法草案，未來將設獨立的「刑事案件量刑準則委員會」來訂定量刑準則，委員均由司法院院長提名，經立法院同意後任命。為避免受到政治力影響，委員應超出黨派以外，獨立行使職權。

國人對司法的信任與否，刑度往往是關鍵，尤其判決死刑與否更牽動民意、甚至是對政府的信任，未來主張廢除死刑者「並未被排除」出任量準會委員。

司法院秘書長林輝煌表示，參考美國、英格蘭與威爾斯、蘇格蘭量刑改革的模式，「妥量法」明文授權成立「量準會」，為二級獨立機關，主要任務在明定量刑因子（量刑審酌事項）或劃定量刑區間等模式訂定量刑準則，對於法院具有原則上的拘束力，兼顧量刑公平性和個案妥適性。林指量刑準則可以讓法官對案件的量刑過程更加精緻，有助維護刑事正義。

司法院刑事廳廳長彭幸鳴表示，量準會將設9至11名委員，任期4年，除主任委員由現任或曾任最高法院刑事庭實任法官的人擔任外，其餘兼任委員由具有相關學識經驗的人員或學者專家擔任，以反應多元意見。基於民主正當性的要求，委員都由司法院院長提名，立法院同意後任命。

為了使量刑準則符合實務需求，明定量刑準則的訂定、修正及廢止，應遵循量刑相關法律規定，並參酌實務、執行矯治、處遇及教化現況、對刑事司法的影響、相關研究報告等事項，並應徵詢法院意見、進行預告、公告程序。草案也明定各量刑準則施行後，量準會應每2年提出評估報告，作為日後訂定、修正及廢止量刑準則之用。

彭幸鳴表示，量刑準則原則上對法院有拘束力，但如果法院審酌案件情節，認為適用結果顯有不當或顯失公平且敘明理由者，則可不適用。她說，妥量法明定法院量刑應審酌相關法律規範目的、罪刑相當及行為人責任原則；符合比例原則及平等原則；兼衡有利及不利行為人之情狀；不得為重複評價；少年量刑，優先適用少年事件處理法。