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1人5年間提告6867案 行政訴訟法將修法罰濫訴

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

為形塑堅實的第一審行政法院、發揮法律審功能的最高行政法院，司法院院會今通過行政訴訟法、行政訴訟法施行法、行政法院組織法、法院組織法和法官法修正案，建構行政訴訟的金字塔訴訟結構。

其中，為防堵濫訴，行政訴訟法修正草案也規定起訴基於惡意、不當或其他濫用訴訟程序之目的或有重大過失，且事實上或法律上的主張欠缺合理依據屬濫訴。為維護公共利益、合理利用司法資源，情形不可以補正；或可以補正，經命補正而未補正者，行政法院都應以其訴為不合法，裁定予以駁回。且對濫訴者，將各處以12萬元以下之罰鍰。

司法院行政訴訟及懲戒廳廳長張國勳指出，有1名國人在2015年起至2019年間，對最高行政法院提起訴訟的案件就高達6867件，「前5名」濫訴者的案件合計7601件，得設法解決濫訴問題。

司法院表示，原本分散在各地方法院的行政訴訟庭，將改為集中於高等行政法院內增設「地方行政訴訟庭」，在訴訟法上相當於「地方行政法院」的審級，以專責辦理部分第一審通常訴訟程序事件、簡易訴訟程序事件、交通裁決事件、收容聲請事件及其他法律規定等行政訴訟事件。本次修法，仍然維持兩個審級，不會影響人民的審級利益，並藉由「遠距審理」、「巡迴法庭」等方式，兼顧各地民眾起訴、應訴的便利性。

另為因應行政訴訟事件類型的複雜性及專業性，本次修正並採行「漸進擴大強制律師代理制度」，明定高等行政法院管轄之環境保護、土地爭議的第一審通常訴訟程序事件及都市計畫審查程序等事件，原則上當事人應委任律師為訴訟代理人。當事人無資力委任訴訟代理人時，得聲請訴訟救助，以促進訴訟並保護當事人權益。

張國勳指出，本次修法也增訂許多具開創性的規定，如強化高等行政法院移送最高行政法院大法庭統一裁判見解機制、保障原住民族、弱勢兒少及身心障礙者近用司法權益、增訂防杜濫訴、調解及專業委員參與、促進訴訟程序等配套制度。本次修法也連同相關組織法做配套修正，使行政法院法官的選任、養成及專業更加完整健全，使具公法專業的法官，能夠儘早辦理行政訴訟事件，培養長期穩定的行政法院法官人才。

司法院行政訴訟及懲戒廳廳長張國勳今說明行政訴訟法、行政訴訟法施行法、行政法院組織法、法院組織法和法官法修正案。記者王宏舜／攝影
司法院行政訴訟及懲戒廳廳長張國勳今說明行政訴訟法、行政訴訟法施行法、行政法院組織法、法院組織法和法官法修正案。記者王宏舜／攝影

司法院 律師

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