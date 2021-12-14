彰檢抗告提新事證！陳修將手機多程式遠端遙控登出 認有串滅證之虞

76行者遺體美容修復團隊前總召陳修將涉殺小三，彰化地方法院5天前裁定20萬元交保候傳，彰化地檢署提出準抗告，彰化地院今天下午2點重開羈押庭，採納檢察官見解，認定有串證與滅證之虞而撤銷交保原處分，當場裁定收押陳修將但未禁見。

彰化地院今天下午2點重開羈押庭。陳修將和妻子、殯葬禮儀公司兩名女助理陪同到達，約遲到5分鐘。他在步入法庭之前，簡單說「我們依法….」就被女助理打斷說話，據了解，陳修將認為他們依法面對司法審理，也相信司法會還他公道。彰化地院約4點作出當庭收押陳修將但未禁見的裁定。

彰化地方法院發言人黃齡玉庭長表示，地院合議庭認為，陳修將涉犯傷害致死的犯罪，嫌疑重大，過去涉案曾有多次未到庭記錄，目前與妻子同一戶籍地，今天當庭承認夫妻關係不睦，而交保候傳期間陳修將的律師申請變更住居地址。

此外，據彰化地檢署準抗告時提出新證據，包括警方發現陳修將被查扣的手機原門號（或停用門號）line與微信都有遠端遙控和登出情形，雖然鑑識譯文尚未出來，但地院合議庭綜合以上新事證，決定應有重新審酌的必要，因此裁定撤銷原處分，發回地院原受命法官審理。

黃齡玉又表示，地院合議庭認為，陳修將一案相關證人均已出庭作證，合議庭重新審酌相關證據，認為陳修將勾串證人的強度不是很強，未裁定禁見。