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彰檢抗告提新事證！陳修將手機多程式遠端遙控登出 認有串滅證之虞

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

76行者遺體美容修復團隊前總召陳修將涉殺小三，彰化地方法院5天前裁定20萬元交保候傳，彰化地檢署提出準抗告，彰化地院今天下午2點重開羈押庭，採納檢察官見解，認定有串證與滅證之虞而撤銷交保原處分，當場裁定收押陳修將但未禁見。

彰化地院今天下午2點重開羈押庭。陳修將和妻子、殯葬禮儀公司兩名女助理陪同到達，約遲到5分鐘。他在步入法庭之前，簡單說「我們依法….」就被女助理打斷說話，據了解，陳修將認為他們依法面對司法審理，也相信司法會還他公道。彰化地院約4點作出當庭收押陳修將但未禁見的裁定。

彰化地方法院發言人黃齡玉庭長表示，地院合議庭認為，陳修將涉犯傷害致死的犯罪，嫌疑重大，過去涉案曾有多次未到庭記錄，目前與妻子同一戶籍地，今天當庭承認夫妻關係不睦，而交保候傳期間陳修將的律師申請變更住居地址。

此外，據彰化地檢署準抗告時提出新證據，包括警方發現陳修將被查扣的手機原門號（或停用門號）line與微信都有遠端遙控和登出情形，雖然鑑識譯文尚未出來，但地院合議庭綜合以上新事證，決定應有重新審酌的必要，因此裁定撤銷原處分，發回地院原受命法官審理。

黃齡玉又表示，地院合議庭認為，陳修將一案相關證人均已出庭作證，合議庭重新審酌相關證據，認為陳修將勾串證人的強度不是很強，未裁定禁見。

5日之前，彰化地方法院原承審法官原本認為陳修將有一定住居所、有婚姻、將被害人送醫、員警及檢方傳喚時接受調查，且案發後的證人均傳訊到庭，現場部分也經員警採證完畢，應無勾串證人或湮滅證據之虞，認為陳修將無羈押必要，12月9日命以20萬元具保並限制住居。當天陳修將步出地院時曾說「司法會還公道」。彰化地檢署認為陳修將涉犯殺人重罪，仍有串證、滅證與逃亡之虞，對此移審案件提出準抗告。

陳修將今天下午回到彰化地方法院，簡短表示他相信司法。記者簡慧珍／攝影
陳修將今天下午回到彰化地方法院，簡短表示他相信司法。記者簡慧珍／攝影

陳修將 殺人 檢察官

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