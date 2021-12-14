千萬房貸壓垮刑警 收下毒販20萬涉貪求法官緩刑

台北市警局內湖分局胡姓偵查佐，涉嫌收下林姓男子毒品案處理費20萬元，佯稱不用觀察勒戒，不料事後反被檢舉，遭起訴貪汙罪。胡今天出庭認錯，因為1千萬房貸壓力，才會起貪念收20萬元，已和解賠償，希望法官能輕判給予緩刑改過機會。

因涉貪汙案遭停職的胡男，認罪且和林男和解，已賠償10萬元，並希望不要進去坐牢，深怕僅20歲、心律不整的妻子一人撫養女兒太辛苦，盼合議庭能輕判，給予緩刑機會。他說，停職後為了討生活當外送員跑外送，每月賺約4萬元生活費，今提出銀行貸款資料、妻子診斷證明等，希望合議庭當作量刑參考依據。

審判長問胡，全案的犯案動機為何？胡說從警9年，在偵查隊約3年，2018年間買房扛1千萬房貸，每月要繳5萬多元房貸，原本碰上林男毒品案時，單純想要林男提供線索偵辦他案，沒想到林男直接拿出20萬現金，才會一時起了貪念，20萬元全拿來繳拖了好幾期的房貸，後來知道這樣不對，才會轉帳1.5萬元給林男。

審判長又問，是誰主動提出林男能否不要觀察勒戒？胡回答，不會追蹤偵辦的案件後續狀況，林男先提出此問題，一開始都沒講到錢，在碰面後才拿出現金。

胡男在法庭上說，一開始有否認犯行，但後來不想再逃避就認罪。林男今日也到庭作證，他說願意和胡和解，條件是胡男還錢，目前已經還款10萬元，願意撤回附民告訴，並同意法院輕判、給緩刑。

辯護人稱，胡男認罪且偵查中繳回犯罪所得，犯後非常後悔，因１千萬房貸及生活問題，加上林男當場拿出20萬現金才會起貪念，請合議挺考量胡男從警嘉獎570多支、記功10多支，近3年來無申誡處分，戮力從公，經過羈押教訓銘記在心，不會再犯，20萬元拿來繳房貸，沒有花天酒地或賭博等，請求法院依繳回犯罪所得、情堪憫恕減刑２次，並給予緩刑機會。

公訴檢察官稱，胡男涉犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物罪嫌，事證明確，請依法判刑，但對於是誰主動提出付錢，與證據中「上頭需要好處」等說詞不同，房貸應是個人財務規劃，第一線警察人員知法犯法，應無刑法59條情堪憫恕適用，不能給予緩刑。

最後審判長問胡男還有什麼話說？胡回答，真的很擔心妻小，如果真的入獄服刑，擔心貸款壓力都轉移到身體不好的妻子身上，拜託法官輕判給予緩刑機會「不會再僥倖對待生活」。審判長諭知，全案辯論終結，今年12月28日下午2點30分宣判。