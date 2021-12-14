楊梅警環保局攔噪音超標車 2小時開罰26位車主
在深夜或凌晨時段汽機車改裝排氣管行駛發出巨大噪音，屢引發民怨，嚴重干擾市民安寧生活空間，更影響周邊道路交通安全，桃市府楊梅警分局與環保局2小時內共攔查39輛汽、機車，經環保局實施排氣音量檢測，其中有26輛機車噪音超標，可處車輛所有人或使用人1800元至3600元以下罰鍰。
為維護民眾生活寧靜與居住品質楊梅警分局於昨晚間9時至11時，配合環保局在楊梅區永平路周邊實施聯合稽查，員警於2小時內共攔查39輛汽、機車，經環保局實施排氣音量檢測，其中有26輛機車噪音超標，並限期改善，測量後超過機動車輛噪音管制標準，現場立即開罰，可處車輛所有人或使用人1800元至3600元以下罰鍰，並通知限期改善後進行複驗。
另楊梅警方在平日勤務中發現改裝排氣管，不符原廠規定，即錄影拍照蒐證後函請環保局通知車主強制驗車，12月迄今通報已超過上百件，希望能以強勢執法，捍衛用路人行車安全，也還給民眾安寧的生活環境。
楊梅警分局表示，民眾勿任意改裝車輛、拆除消音器或超速行駛，並特別重申全面持續加強稽查工作亦將持續結合路檢、巡邏等各項勤務，針對噪音車經常出入路段，加強攔查，並轉由相關權責機關召回檢驗，有效遏止改裝噪音車輛。
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