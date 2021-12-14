金門警方公布易肇事交通路段 幾乎全集中在金城市區

金門最易肇事的交通路段在哪裡？金門縣警局表示，今年1至11月份金門共發生了1062件交通事故，其中民生路近東門圓環路段共發生了60件交通事故最多，堪稱金門「撞」況最多的路口，警方表示，將會加強取締重大交通違規。

金門縣警局表示，今年1至11月份交通事故共計發生1062件，並公布前七大易肇事路段（口），依序為：1、民生路近東門圓環路段（60件、占5.6％）。2、民生路與民權路口（53件、占4.9％）。3、環島北路1段與環島西路2段路口（50件、占4.7％）。4、民權路與光前路口（39件、占3.7％）。5、浯江北堤路段（37件、占3.4％）。6、民族路近金城國中路口（36件、占3.4％）。7、市港路、黃海路路段（34件、占3.2％）。

分析造成交通事故的主要肇事原因如下：1、「未依規定讓車」315件、占29.6％，包括支道車未讓幹道車先行、轉彎車未讓直行車先行或起步未禮讓其他人車。2、「未注意車前狀況」184件、占17.3％，包括變換車道疏忽、迴車前未注意來往車輛、未禮讓行人。3、「未依規定減速」111件、占10.4％，未依規定減速包括超速行駛、行經路口未減速慢行。4、「未保持安全距離」88件、占8.2％，指汽（機）車在行駛途中驟然或任意變換車道，及超車或變換車道時未保持安全距離及間隔。

交通事故發生最多的時段依序為：1、16到18時190件、占17.8％。2、12到14時164件、占15.4％。3、18到20時134件、占12.6％。4、10到12時128件、占12％。5、14到16時125件、占11.7％。

針對近期民眾反映汽機車違規改裝噪音影響安寧等，金門警方已聯繫金門監理站及金門縣環保局執行「警監環聯合稽查」，針對汽機車改裝燈光、喇叭、排氣管、消音器或裝置高音喇叭及行駛中超過噪音管制標準等違規行為，將不定期、不定點加強取締，請鄉親勿以身試法，以免招致高額罰鍰。